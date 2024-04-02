Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Горбунов, Ардашев, Устюгов, Червоткин, Коростелев пробегут гонку преследования коньковым стилем

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Волков Кубок России Сергей Устюгов Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Илья Семиков Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Денис Филимонов Илья Трегубов Иван Горбунов Савелий Коростелев Никита Денисов Егор Митрошин Сергей Забалуев Дмитрий Пузанов Лыжи

3 апреля в финале Кубка России пройдет мужская гонка преследования.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Седьмой этап (финал)

Кировск

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и Матч! Арене». 

Старт-лист 

1. Иван Горбунов

2. Сергей Ардашев – 0,06

3. Дмитрий Пузанов – 0,10

4. Сергей Волков – 0,13

5. Сергей Устюгов – 0,15

6. Сергей Забалуев – 0.21

7. Егор Митрошин – 0,24

8. Александр Большунов – 0,24

9. Илья Трегубов – 0,30

10. Никита Денисов – 0,32

11. Кирилл Кочегаров – 0,25

12. Виктор Семенов – 0,38

13. Денис Филимонов – 0,45...

16. Алексей Червоткин – 0,49...

19. Андрей Ларьков – 0,54...

23. Артем Мальцев – 0,59

31. Андрей Собакарев – 1.08,00

32. Илья Семиков – 1.08,00...

43. Савелий Коростелев – 1.09,00

44. Александр Терентьев – 1.09,00

Полный старт-лист – здесь. 

 

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3 комментария
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Бедный Устюшкин. Завтра за Пузановым не удержится.
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Песня о лыжнике на короткие дистанции Устюгове, которого заставили бежать длинную :)

Я ж на длинной на дистанции помру — не охну,
Пробегу, быть может, только первый круг — и сдохну!
Но сурово эдак тренер мне: мол, на-до, Федя,
Главное дело — чтобы воля, говорит, была к победе.

Воля волей, если сил невпроворот, — а я увлёкся:
Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, — и спёкся!
Подвела меня — ведь я предупреждал! — дыхалка:
Пробежал всего два круга — и упал. А жалко!

И наш тренер, экс- и вице-чемпион ОРУДа,
Не пускать меня велел на стадион, иуда!

Занавес))
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