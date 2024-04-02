Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Горбунов, Ардашев, Устюгов, Червоткин, Коростелев пробегут гонку преследования коньковым стилем
3 апреля в финале Кубка России пройдет мужская гонка преследования.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
Седьмой этап (финал)
Кировск
Мужчины
15 км, свободный стиль
Начало – 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и Матч! Арене».
Старт-лист
2. Сергей Ардашев – 0,06
3. Дмитрий Пузанов – 0,10
4. Сергей Волков – 0,13
5. Сергей Устюгов – 0,15
6. Сергей Забалуев – 0.21
7. Егор Митрошин – 0,24
8. Александр Большунов – 0,24
9. Илья Трегубов – 0,30
10. Никита Денисов – 0,32
11. Кирилл Кочегаров – 0,25
12. Виктор Семенов – 0,38
13. Денис Филимонов – 0,45...
16. Алексей Червоткин – 0,49...
19. Андрей Ларьков – 0,54...
23. Артем Мальцев – 0,59
31. Андрей Собакарев – 1.08,00
32. Илья Семиков – 1.08,00...
43. Савелий Коростелев – 1.09,00
44. Александр Терентьев – 1.09,00
Полный старт-лист – здесь.
Я ж на длинной на дистанции помру — не охну,
Пробегу, быть может, только первый круг — и сдохну!
Но сурово эдак тренер мне: мол, на-до, Федя,
Главное дело — чтобы воля, говорит, была к победе.
Воля волей, если сил невпроворот, — а я увлёкся:
Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, — и спёкся!
Подвела меня — ведь я предупреждал! — дыхалка:
Пробежал всего два круга — и упал. А жалко!
И наш тренер, экс- и вице-чемпион ОРУДа,
Не пускать меня велел на стадион, иуда!
Занавес))