Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Горбунов, Ардашев, Устюгов, Червоткин, Коростелев пробегут гонку преследования коньковым стилем

3 апреля в финале Кубка России пройдет мужская гонка преследования.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Седьмой этап (финал)

Кировск

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и Матч! Арене».

Старт-лист

1.

2. – 0,06

3. Дмитрий Пузанов – 0,10

4. Сергей Волков – 0,13

5. – 0,15

6. Сергей Забалуев – 0.21

7. Егор Митрошин – 0,24

8. – 0,24

9. Илья Трегубов – 0,30

10. Никита Денисов – 0,32

11. Кирилл Кочегаров – 0,25

12. Виктор Семенов – 0,38

13. Денис Филимонов – 0,45...

16. Алексей Червоткин – 0,49...

19. – 0,54...

23. – 0,59

31. – 1.08,00

32. – 1.08,00...

43. – 1.09,00

44. – 1.09,00

Полный старт-лист – здесь.