Коростелев о гонке в гору: «Пусть Большунов настраивается, что он больной. Я буду настраиваться, что я здоровый»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Коростелев высказался о борьбе с Большуновым в финале Кубка России в Кировске.

Сегодня Александр Большунов выиграл классическую «разделку», Савелий Коростелев стал вторым.

– Большунов шел мощнее на многих отрезках, чем вы.

– А я шел мощнее на тех отрезках, на которых он шел медленнее. Но большая часть гонки сегодня – это равнина. На равнине Большунов мощнее проходил, а за мной были подъемные части.

– Шесть секунд отставания от Большунова – довольны таким результатом гонки?

– Я как минимум не допустил большого проигрыша. Но хотелось чуть‑чуть приблизиться к Александру в зачете мини‑тура.

– Вы хоть на одну гонку в сезоне выходили с мыслью, что обыграть Большунова невозможно?

– Надо на все гонки выходить с мыслью обыграть его, он тоже человек. У меня не бывает мыслей, что я уже до гонки проиграл. Может быть, только тогда, когда у меня был период восстановления после удаления зуба мудрости в декабре.

– Гонка в гору – какие ожидания?

– Я не знаю, что это такое. Гора это такое место, где тебя вставляет. Но 37 секунд отыграть на горе на 10 километрах у Большунова – нужно что‑то с чем‑то сотворить. Если он говорит, что сейчас выступает после болезни, то шанс есть. Пусть Большунов настраивается, что он больной. Я буду настраиваться, что я здоровый.

– Задача – удержать второе место по итогам мини‑тура?

– Я буду делать все, чтобы выиграть мини‑тур, но будет очень тяжело. При этом я же не бегал в гору, я не знаю, как себя поведет мой организм. Может, я горняк, а может и нет. Страха никакого перед горой точно нет, прекрасные виды будут! – сказал Коростелев.

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3 комментария
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"Я буду настраиваться, что я здоровый" - молодец, удачи на горе. После прошлого неудачного сезона, в этом году Савелий монстр. И в тотале идёт сразу за Саней. Выглядит на лыжне - голодный до побед и высоких мест.
Отлично что немало сильных ребят у нас в команде.
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Молодой, талантливый, сильный и по- хорошему дерзкий- такой он, Савелий Коростылев! И за него буду болеть!!🔥
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