Бородавко о состоянии Большунова: «Видна усталость, нет легкости движений. Те секунды, что он показывает, удовлетворительны»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Тренер Юрий Бородавко считает, что у Александра Большунова видна усталость.

Сегодня лыжник выиграл классическую «разделку» в финале Кубка России в Кировске. Второе место занял Савелий Коростелев, третье – Алексей Червоткин.

– Какое состояние у Большунова?

– Видна усталость. Нет легкости движений. Те секунды, что он показывает, удовлетворительны, скажем так.

– В этом сезоне Коростелев раскрылся?

– Ждали стабильных результатов. Сейчас он борется за призы, все время на подиуме, создает напряжение Большунову на финише. В этой конкуренции спортсмены поднимаются выше и выше, – сказал Бородавко.

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1 комментарий
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Мощно шел, как в лучших гонках. Непонятно о какой усталости твердят. Если хотите увидеть - как Большунов страдает на гонке, то пересмотрите запись коньковой разделки с ЧМ-2021. Третий круг, затяжной подъем, где-то на 12км.
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