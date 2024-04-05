Бородавко о состоянии Большунова: «Видна усталость, нет легкости движений. Те секунды, что он показывает, удовлетворительны»
Тренер Юрий Бородавко считает, что у Александра Большунова видна усталость.
Сегодня лыжник выиграл классическую «разделку» в финале Кубка России в Кировске. Второе место занял Савелий Коростелев, третье – Алексей Червоткин.
– Какое состояние у Большунова?
– Видна усталость. Нет легкости движений. Те секунды, что он показывает, удовлетворительны, скажем так.
– В этом сезоне Коростелев раскрылся?
– Ждали стабильных результатов. Сейчас он борется за призы, все время на подиуме, создает напряжение Большунову на финише. В этой конкуренции спортсмены поднимаются выше и выше, – сказал Бородавко.