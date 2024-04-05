Большунов о Коростелеве: «Здорово, что на данном этапе мы составляем конкуренцию и не даем друг другу расслабиться»

Александр Большунов прокомментировал победу в «разделке» в финале Кубка России.

«Состояние тяжелое, конец сезона, много гонок. Перед стартом понимал, что нужно идти своим темпом, несмотря на отставание на первых отсечках. Я работал в своем темпе, ко второму или третьему кругу был в лидерах. Понимал, что нужно добежать и ничего не испортить, так и получилось. Идеальное состояние должно быть на чемпионатах мира или Олимпийских играх, все нормально», – сказал лыжник.

Второе место занял .

«Здорово, когда появляются молодые спортсмены, так и должно быть. Если мы постоянно будем выигрывать все гонки, то нужно будет задуматься федерации и всем спортсменам, зачем они тренируются. А когда есть здоровая конкуренция, это подстегивает. Здорово, что на данном этапе мы составляем конкуренцию и не даем друг другу расслабиться», – отметил трехкратный олимпийский чемпион.

В воскресенье мини-тур в Кировске завершится гонкой в гору в формате масс‑старта свободным стилем на 10 км.

– Гонка в гору, что лучше: масс‑старт, как сейчас будет, или гонка преследования, как раньше?

– Нужно выполнять работу в гонке, которая есть сейчас, и не думать о том, что было раньше. Надо следовать новым форматам. Интересно и так, и так.

– Сегодня в гонке вы включили свою самую высокую скорость?

– Да нет, тут достаточно интересное место. Здесь главное было пройти своим темпом, что я и сделал, тем более, у меня был достаточно большой проигрыш на первых отсечках, но затем все встало на свои места. В принципе начальной скорости хватило для победы.

– То есть не было сомнений в победе в те моменты, когда вы проигрывали в начале гонки Коростелеву?

– Я старался не обращать на это внимание. Круг здесь достаточно сложный, и первые отсечки это не показатель, – добавил .