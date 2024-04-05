Большунов о Коростелеве: «Здорово, что на данном этапе мы составляем конкуренцию и не даем друг другу расслабиться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Александр Большунов прокомментировал победу в «разделке» в финале Кубка России.

«Состояние тяжелое, конец сезона, много гонок. Перед стартом понимал, что нужно идти своим темпом, несмотря на отставание на первых отсечках. Я работал в своем темпе, ко второму или третьему кругу был в лидерах. Понимал, что нужно добежать и ничего не испортить, так и получилось. Идеальное состояние должно быть на чемпионатах мира или Олимпийских играх, все нормально», – сказал лыжник.

Второе место занял Савелий Коростелев.

«Здорово, когда появляются молодые спортсмены, так и должно быть. Если мы постоянно будем выигрывать все гонки, то нужно будет задуматься федерации и всем спортсменам, зачем они тренируются. А когда есть здоровая конкуренция, это подстегивает. Здорово, что на данном этапе мы составляем конкуренцию и не даем друг другу расслабиться», – отметил трехкратный олимпийский чемпион.

В воскресенье мини-тур в Кировске завершится гонкой в гору в формате масс‑старта свободным стилем на 10 км.

– Гонка в гору, что лучше: масс‑старт, как сейчас будет, или гонка преследования, как раньше?

– Нужно выполнять работу в гонке, которая есть сейчас, и не думать о том, что было раньше. Надо следовать новым форматам. Интересно и так, и так.

– Сегодня в гонке вы включили свою самую высокую скорость?

– Да нет, тут достаточно интересное место. Здесь главное было пройти своим темпом, что я и сделал, тем более, у меня был достаточно большой проигрыш на первых отсечках, но затем все встало на свои места. В принципе начальной скорости хватило для победы.

– То есть не было сомнений в победе в те моменты, когда вы проигрывали в начале гонки Коростелеву?

– Я старался не обращать на это внимание. Круг здесь достаточно сложный, и первые отсечки это не показатель, – добавил Большунов.

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3 комментария
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Саша, конечно, машина!!! В хорошем смысле)
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На данном этапе реальной конкуренции нет как раз-таки, но Саве всего 20 - и уже такие уверенные выступления. Если ничего не случится (тьфу-тьфу), однозначно будущая звезда лыж и не только российских, уверен. Поскорей бы вернулись на международную арену. Очень уж хочется на Саву посмотреть на высшем уровне.
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Гонка преследование в гору намного лучше масс старта, не нужно следовать за всем что делает FIS.
На ЧН вообще есть разделка 50 км не смотря на то что такой дисциплины нет на международных стартах.
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