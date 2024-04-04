Елена Вяльбе: «Хотим сделать в будущем в Кировске не мини-тур в завершении сезона, а большой полноценный тур»

Теги лыжные гонки Елена Вяльбе Кубок России Матч ТВ Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о перспективах мини-тура в Кировске.

— Мы хотим сделать его традиционным. В Кировске может не только заканчиваться, но и начинаться Кубок России. Мы получили поддержку спонсора по этому вопросу. Буквально на днях должны принять это решение.

Я очень хочу, чтобы у нас прижилась гонка в гору. Я вижу, что Сереге Устюгову тяжело даются гонки здесь. Говорю ему: «Ну что, как, в гору побежим?» А он отвечает: «Блин, я так соскучился по горе! Очень хочу». Ребята и девчонки, которые проходили гору, понимают, насколько это тяжело, тем не менее они ждут эту гонку. Главное, чтобы спортсмены, которые никогда не ходили в гору, с самого начала не подумали, что все так легко.

Гонка в гору — это очень тяжелая гонка. Никто не собирается делать шоу из этого. Я уверена, что не каждый спортсмен выйдет на старт. Постараемся сделать ее традиционной. В мире такие гонки есть, у нас еще никогда не было.

Лидеры сборной России пробовали такую гонку в Италии (в рамках «Тур де Ски») — это гора Альпе Чермис. Но в Кировске гора покруче, здесь практически с самого старта подъем, а в Италии первые четыре километра — равнина. Те лыжники, которые проходили Альпе Чермис, знают, что вырубить может в любой момент на трассе. Главное — никуда не спешить.

— То есть в Кировске будет своя Италия?

— А зачем нам Италия? У нас есть своя прекрасная Мурманская область, здесь необычайные красоты. Кировск будет хорошей альтернативой Италии, где есть гонка в гору. Вообще, хотим сделать в будущем в Кировске не мини-тур в завершении сезона, а большой полноценный тур. Хочется, чтобы все это было компактно, в одном месте.

Когда-то очень давно в советское время была гонка из Апатит в Кировск. Было бы очень круто, если бы сделали что-то похожее, новое. Надеемся, что здесь будет и лыжероллерная трасса, чтобы мы могли и летом тренироваться в Кировске, — сказала Вяльбе

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Там реально очень красивая природа, снег стоит до середины мая, зрители неизбалованные большими соревнованиями с удовольствием придут.
+3
-1
+2
Очень надеюсь что всего этого не будет. Даже лень обяснять.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий