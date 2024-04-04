Елена Вяльбе: «Хотим сделать в будущем в Кировске не мини-тур в завершении сезона, а большой полноценный тур»

Елена Вяльбе высказалась о перспективах мини-тура в Кировске.

— Мы хотим сделать его традиционным. В Кировске может не только заканчиваться, но и начинаться Кубок России. Мы получили поддержку спонсора по этому вопросу. Буквально на днях должны принять это решение.

Я очень хочу, чтобы у нас прижилась гонка в гору. Я вижу, что Сереге Устюгову тяжело даются гонки здесь. Говорю ему: «Ну что, как, в гору побежим?» А он отвечает: «Блин, я так соскучился по горе! Очень хочу». Ребята и девчонки, которые проходили гору, понимают, насколько это тяжело, тем не менее они ждут эту гонку. Главное, чтобы спортсмены, которые никогда не ходили в гору, с самого начала не подумали, что все так легко.

Гонка в гору — это очень тяжелая гонка. Никто не собирается делать шоу из этого. Я уверена, что не каждый спортсмен выйдет на старт. Постараемся сделать ее традиционной. В мире такие гонки есть, у нас еще никогда не было.

Лидеры сборной России пробовали такую гонку в Италии (в рамках «Тур де Ски») — это гора Альпе Чермис. Но в Кировске гора покруче, здесь практически с самого старта подъем, а в Италии первые четыре километра — равнина. Те лыжники, которые проходили Альпе Чермис, знают, что вырубить может в любой момент на трассе. Главное — никуда не спешить.

— То есть в Кировске будет своя Италия?

— А зачем нам Италия? У нас есть своя прекрасная Мурманская область, здесь необычайные красоты. Кировск будет хорошей альтернативой Италии, где есть гонка в гору. Вообще, хотим сделать в будущем в Кировске не мини-тур в завершении сезона, а большой полноценный тур. Хочется, чтобы все это было компактно, в одном месте.

Когда-то очень давно в советское время была гонка из Апатит в Кировск. Было бы очень круто, если бы сделали что-то похожее, новое. Надеемся, что здесь будет и лыжероллерная трасса, чтобы мы могли и летом тренироваться в Кировске, — сказала .