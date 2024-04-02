Елена Вяльбе: «Трасса в Кировске сделана хорошо. Даже сама бы пробежала»

Елена Вяльбе заявила, что сама могла бы принять участие в гонках в Кировске.

Со 2 по 7 апреля в Мурманской области проходит финал Кубка России по лыжам. Соревнования пройдут в формате мини-тура.

– Часочек покаталась. Трасса сделана хорошо. Я прошла три спринтерских кружочка, прошла «пятерку». Мне кажется, даже сама бы пробежала.

– По погоде сегодня лучше, чем вчера?

– Есть небольшой ветерок на стадионе, но если уйти оттуда, там вообще тишь и благодать, солнышко выходит. Уверена, что будет красивая картинка для телевидения, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.