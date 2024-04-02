Елена Вяльбе: «Российские лыжники не унывают, уныние – большой грех. Они тренируются, соревнуются»

Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники не унывают из-за отстранения.

Сегодня в Кировске в рамках финала Кубка России прошли мужской и женский коньковые спринты.

«Российские лыжники не унывают. Уныние – большой грех. Они тренируются, соревнуются.

Здесь, в Кировске, прекрасные соревнования. Уверена, что зрители насладятся гонками. Пролог оказался достаточно непредсказуемым.

Погода прекрасная! Сегодня я сама покаталась на лыжах. Могу сказать, что в Кировске шикарная трасса», – сказала глава Федерации лыжных гонок России перед финальными забегами.