Степанова – на вопрос, в чем ее сила: «У меня есть любимый мужчина, который вдохновляет меня каждый день»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова рассказала, что ее вдохновляет любимый мужчина.

Сегодня Степанова выиграла гонку преследования в финале Кубка России в Кировске, а накануне одержала победу в коньковом спринте. 

– В чем ваша сила? И в спринте у вас был большой отрыв.

– У меня есть мой любимый мужчина, который вдохновляет меня каждый день. Завтра он уже приедет и с новыми силами будет радовать меня, вдохновлять на новые победы.

– Как вам Кировск и местная трасса?

– Солнечная трасса, счастливые люди, которые заряжают нас энергией. Главное – люди, на них все держится.

– Что вам сказала Елена Вяльбе по поводу вашей победы?

– Поцеловала в щеку, и все.

– Ранее Дмитрий Губерниев отказался селиться к вам в домик на чемпионате России в Малиновке.

– У него палатка была. Я ему сказала: извини, но ты приготовь нам здесь яичницу, лыжи носи, нас на руках носи, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

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7 комментариев
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Это тот дед, который написывает бред в соцсетях от её имени?
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