Степанова – на вопрос, в чем ее сила: «У меня есть любимый мужчина, который вдохновляет меня каждый день»

Вероника Степанова рассказала, что ее вдохновляет любимый мужчина.

Сегодня Степанова выиграла гонку преследования в финале Кубка России в Кировске, а накануне одержала победу в коньковом спринте.

– В чем ваша сила? И в спринте у вас был большой отрыв.

– У меня есть мой любимый мужчина, который вдохновляет меня каждый день. Завтра он уже приедет и с новыми силами будет радовать меня, вдохновлять на новые победы.

– Как вам Кировск и местная трасса?

– Солнечная трасса, счастливые люди, которые заряжают нас энергией. Главное – люди, на них все держится.

– Что вам сказала Елена Вяльбе по поводу вашей победы?

– Поцеловала в щеку, и все.

– Ранее Дмитрий Губерниев отказался селиться к вам в домик на чемпионате России в Малиновке.

– У него палатка была. Я ему сказала: извини, но ты приготовь нам здесь яичницу, лыжи носи, нас на руках носи, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.