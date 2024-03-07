Мария Захарова: «Каждый день мы наблюдаем все более агрессивные заявления со стороны Баха, которого коллективный Запад втянул в русофобский курс»

Теги МОК Томас Бах Политика Матч ТВ Мария Захарова Фигурное катание

Мария Захарова отреагировала на высказывания главы МОК Томаса Баха.

«Каждый день мы наблюдаем все более агрессивные заявления со стороны Баха, которого коллективный Запад втянул в русофобский курс», — заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.

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23 комментария
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Агрессивность Баха - детский лепет по сравнению с агрессивностью президента одного евроазиатского государства.
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Президент России занимается публичной пропагандой допинга, а Захаров все о Бахе печется, заботливая какая
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А мы всё добрее и добрее с каждым днём.
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Она бы хоть перерыв делала между подходами к бутылке.
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Надо спасать Баха. Выкрасть его, трешку в Ельце Липецкой области на Эльте и социальную пенсию. Западную дурь как рукой снимет. Доказано на ельчанах! А если еще и праправнуком Иоганна Себастьяна его объявить, будет комбо!
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И в это же время её хорошая знакомая армянского происхождения, открыто угрожает полным уничтожением Армении и всего армянского народа.
А виноват коллективный Запад.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Эта... стесняюсь спросить... расскажи нам, дружок, в каком азиатском государстве президент носит имя Зеля? Слушаем тебя очень внимательно.
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Манечка праздновать начала
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Рано начала отмечать, 8 только завтра.
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Насколько же глубоко вошла фраза «Коллективный Запад» в головы чинуш. Хотя, это наверное универсальная фраза, чтобы оправдать все свои «косяки».
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Уж лучше агрессивные заявления,нежели агрессивные действия.
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Лол, чья бы корова мычала про агрессивные заявления, конечно.
Еще бы ядерный Димон так высказался.
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Лучше бы они все молчали...
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Запад - коллективный, Юг - глобальный, что там с Севером и Востоком? Васильич им ещё определения не придумал?)
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Занятен, конечно, контраст между тоном комментариев на Спортсе к заявлению Баха и к этому ответу Захаровой.
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Ответ Tilo Wolf
Лучше бы они все молчали...
Ни в коем случае! Чем больше говорят - тем лучше. Проблем с идентификацией не будет.
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Бах - тоже ребёнок, которого плохие взрослые втянули в свои грязные игры?
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наблюдаем из окопа...
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што нового он заявил
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Когда я знакомлюсь с текстами от глубокоуважаемой Марии Владимировны Захаровой, я всегда думаю: какая же она умная. И красивая.
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Баха втянули, несмышлёныша... Ха-ха-ха! Не хочет больше кормиться с рук допинг-системы!
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Ответ vintar
Рано начала отмечать, 8 только завтра.
Так это она ещё прошлогоднее 8 отмечает.
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