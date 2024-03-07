Мария Захарова: «Каждый день мы наблюдаем все более агрессивные заявления со стороны Баха, которого коллективный Запад втянул в русофобский курс»
Мария Захарова отреагировала на высказывания главы МОК Томаса Баха.
«Каждый день мы наблюдаем все более агрессивные заявления со стороны Баха, которого коллективный Запад втянул в русофобский курс», — заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.
Бах о Валиевой рядом с Путиным на открытии «Игр Будущего»: «Ее использовали в политических целях. Это неуважение к антидопинговым правилам»
А виноват коллективный Запад.
Еще бы ядерный Димон так высказался.