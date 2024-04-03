Александр Большунов: «Можно было не стартовать в мини-туре, очков хватает во всех зачетах. Но я так не могу – даже с плохим самочувствием надо идти до конца»
Александр Большунов прокомментировал свою победу в гонке преследования.
Большунов опередил серебряного призера Сергея Устюгова на 16,3 секунды.
– По чистому времени понимаю, что проиграл. Самочувствие очень сложное. Отъехал от Сереги Устюгова секунд на 10, а дальше идешь с одной скоростью. Ни прибавить, ни убавить не можешь.
Конец сезона, поэтому сейчас тяжело. Ничего страшного, добегаем здесь, дальше будем отдыхать и восстанавливаться.
Если посчитать по очкам Кубка России, мини-тур даже можно было не стартовать, так как очков хватает во всех зачетах, но я так не могу. Даже с плохим самочувствием надо идти до конца.
– Договаривались ли с Устюговым, когда начали убегать на втором круге?
– Нет, не договаривались. Перед гонкой не общались. Параллельными курсами выходили вперед. Понимал, что между нами будет борьба за первое место, так и получилось, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.