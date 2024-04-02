Юрий Бородавко: «Большунов до сих пор не может отойти после болезни. Приходилось в тяжелом состоянии принимать участие в последних стартах»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Сергей Ардашев Иван Горбунов Лыжи

Юрий Бородавко объяснил, почему Большунов не попал в финал конькового спринта.

Победу в спринте, прошедшем в рамках финала Кубка России, одержал Сергей Ардашев, Большунов выбыл в полуфинале.

«Причин такого результата много. Никто не скрывал, что Александр до сих пор не может отойти после болезни, которая у него была перед чемпионатом России. Приходилось в тяжелом состоянии принимать участие в последних стартах.

А в полуфинале была допущена и тактическая ошибка. Не очень хорошие лыжи не позволили подняться выше третьего места. Финиш получился достаточно быстрый, поэтому Александру и не удалось выступить лучше.

Что касается финала, то Сергей Устюгов в присущей ему манере начал максимально быстро, пытался удержать преимущество, но чуть-чуть не хватило подготовки. То, что Ардашев и Иван Горбунов заняли первые две строчки, меня не удивило.

Эти спортсмены на протяжении всего сезона показывали хорошие результаты и яркую борьбу. Тогда как третье место Дмитрия Пузанова стало приятной неожиданностью. Все-таки юниор, всего 19 лет. Он сумел выдержать все спринты, выиграть бронзу, что дорогого стоит», – сказал тренер лыжников.

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4 комментария
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Кто мешает Саше сделать перерыв, отдохнуть, подлечиться? Зачем изнурять себя малозначащими стартами, это же не ЧМ и не Олимпиада? Вероятно участие лучшего лыжника Европы необходимо спортивным чиновникам для демонстрации важности внутрироссийских соревнований.
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Ну теперь после проигрыша можно смело говорить, что болезнь все же дала о себе знать….
Лучше никому не болеть и быть здоровым 👍
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Кто мешает Саше сделать перерыв, отдохнуть, подлечиться? Зачем изнурять себя малозначащими стартами, это же не ЧМ и не Олимпиада? Вероятно участие лучшего лыжника Европы необходимо спортивным чиновникам для демонстрации важности внутрироссийских соревнований.
Деньги надо зарабатывать
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Ответ Олег Попов
Деньги надо зарабатывать
Олег, поверь бывшему спортсмену, здоровья не будет - и денег не будет.
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