Юрий Бородавко: «Большунов до сих пор не может отойти после болезни. Приходилось в тяжелом состоянии принимать участие в последних стартах»

Юрий Бородавко объяснил, почему Большунов не попал в финал конькового спринта.

Победу в спринте, прошедшем в рамках финала Кубка России, одержал , выбыл в полуфинале.

«Причин такого результата много. Никто не скрывал, что Александр до сих пор не может отойти после болезни, которая у него была перед чемпионатом России. Приходилось в тяжелом состоянии принимать участие в последних стартах.

А в полуфинале была допущена и тактическая ошибка. Не очень хорошие лыжи не позволили подняться выше третьего места. Финиш получился достаточно быстрый, поэтому Александру и не удалось выступить лучше.

Что касается финала, то в присущей ему манере начал максимально быстро, пытался удержать преимущество, но чуть-чуть не хватило подготовки. То, что Ардашев и заняли первые две строчки, меня не удивило.

Эти спортсмены на протяжении всего сезона показывали хорошие результаты и яркую борьбу. Тогда как третье место Дмитрия Пузанова стало приятной неожиданностью. Все-таки юниор, всего 19 лет. Он сумел выдержать все спринты, выиграть бронзу, что дорогого стоит», – сказал тренер лыжников.