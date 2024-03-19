❄️ Лыжи. Чемпионат России. Вокуев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Коростелев – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 9-й

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Евгений Белов Алексей Виценко Сергей Устюгов Ермил Вокуев Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Владимир Фролов Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Александр Гребенько Максим Зубцов Алексей Шемякин Дмитрий Жуль Иван Горбунов Виктор Жуль Савелий Коростелев Александр Ившин Никита Родионов Павел Соловьев Егор Митрошин Александр Бакуров Сергей Забалуев гонка 10 км Константин Тиунов Лыжи

Ермил Вокуев выиграл классическую «разделку» на чемпионате России по лыжам.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

10 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

1. Ермил Вокуев – 23.50,0

2. Савелий Коростелев – 15,7

3. Алексей Червоткин – 16,3

4. Илья Семиков – 28,9

5. Иван Горбунов – 29,4

6. Сергей Ардашев – 34,3

7. Сергей Устюгов – 38,7

8. Евгений Белов – 43,9

9. Александр Большунов – 45,4

10. Илья Порошкин – 48,8

Лыжи. Чемпионат России. Кулешова, Сорина, Прокофьева, Горбунова, Крупицкая, Истомина выступят в классической «разделке» на 10 км

124 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чтож это на данный момент пожалуй единственный шанс обыграть Большунова 😅 Червоткин, Семиков, Коростелев могут попробовать.
+12
0
+12
Вот и дождались борьбы Большунова и Устюгова, только не за то место, что ожидали😅
+13
-2
+11
Конечно надо отдохнуть..Санычу-беречь здоровье.Вот уже и ухо заболело.Дня 4 отдохнуть надо бы , ну команд. точно надо пропустить
+8
0
+8
Ответ SkierNSK
Круг, кстати, очень простой сделали, ни одного серьёзного подъёма. Больше под Большунова, Коростелева, Ардашева.
В каком месте он простой? Сумма перепадов - 162м. Максимальный подъем - 37м. Такой, типичный круг. Сложными считаются круги с набором высоты под 200м на пятерке. Стандартные в районе 150м.
+7
0
+7
Ну да, "сложный" круг😅 что даблом можно выиграть.
+7
-1
+6
Мало 10 для парней...
+5
0
+5
Удачи Александру Большунову
+8
-3
+5
Аймаксимка и прочие умники,не верившие в болезнь Большунова-получите распишитесь
+11
-6
+5
Ответ Enchanter WIZZARD
Ура, у Мустерманна впервые в сезоне появилась эрекция, девочки налетайте🤣
Йенсыч без рёбер - сам справится
+7
-2
+5
Ну, вот медаль у Савелия. Ура!
+4
0
+4
Ответ Францыч
Комментарий удален пользователем
Да успокойтесь уже. Болеет парень, он и так все гонки бежит весь сезон и ни разу не филонил. Зато другие парни постоят на подиуме с медалью победителя. Мы за всех парней рады, они классные у нас.
+6
-2
+4
Ответ александр
Сегодня не буду утверждать, что Большунов одержит очередную победу. Прошлые старты не легко ему давались на мой взгляд.
Посмотрела вчера в записи старты что были в выходные, так по Сане видно что болеет, просто на зубах выскребает и выгрызает, в таком состоянии не сможет весь чемпионат выдержать. Посмотрим сейчас, может оклемался. Но ребят на победу сегодня не мало, и они в отличной форме и сильны.
+5
-1
+4
Что творится Вчера радовались победам Большого- сегодня его проигрышу--Гу с АЛ ((
+5
-1
+4
Легков стал Губером №2. Тататорит, поёт также в эфире.
+4
0
+4
За Савелия безумно рада, хорОш, только Ермила одного не смог достать. Лёша Червоткин красава!
+5
-1
+4
Ответ sfilatov13
корреспондент Романов сказал, что сегодня всё решат лыжи, так как очень длинный спуск, и добавил, что лучшая пара у Большунова, то есть это уже даже не секрет, что вся команда работает на рекорд одного человека?
так это не команда ,Россиньел дают лучшему лыжнику лучшие пары
+5
-1
+4
Устюгов бежит в одни ноги с Большуновым!
Но есть нюанс
+5
-1
+4
ЕРМИЛ ВОКУЕВ 👍👍👍🎿🥇
+5
-1
+4
Сегодня ещё сильнее в нос говорит! ((
+5
-1
+4
Ура, у Мустерманна впервые в сезоне появилась эрекция, девочки налетайте🤣
+6
-2
+4
Вокуев шикарен! Всё же здоровья так шарашить нужно вагон.
Коростелев и Червоткин молодцы. Хорошая тройка.
Большунов всё же человек😅 а то я уже очень сильно начал в этом сомневаться.
+5
-2
+3
Ермилу аплодисменты, с Победой. Молодец!!!
+3
0
+3
А чего - зон без дабла не было предусмотрено? Читерство вокуевское какое-то.
+4
-1
+3
Ответ Nadivane
Загоняла Анька Большунова, что ли Ермил красавчик при любом исходе, выдал класс
Болле болел. На пару гонок хватило, а дальше силы кончились.
+6
-3
+3
Ответ Игорь Мельников
Удачной гонки Червоткину и Устюгову! Победа будет за Большуновым, Лехе и Сергею побороться за медали.
Устюгов за медали в классической разделке, да и вообще в любой разделке? Смешно. Скорее Леха, Коростелев, Семиков
+4
-1
+3
Да... За Большунова обидно немного.
Но Ермил Молодец!
+4
-1
+3
Ермил озвиринчика наелся. Видно было что на азарте бежал, руки конечно у него сильны. Ермил конечно супер классист. Заслужил Победу, поздравления.
+4
-1
+3
Видно, что у Саши самочувствие не ахти, непонятно только зачем выходить на все гонки? Можно было бы что-то пропустить и восстановиться после болезни. Или опять Анька приказала бежать!😀
+4
-1
+3
Давай Леха, забери эту гонку. 0,3сек - досадное было отставание, а ведь мог тогда.
+2
0
+2
Могучий Вокуев Ермил
Одновременным ходом поразил!
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий