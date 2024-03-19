❄️ Лыжи. Чемпионат России. Вокуев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Коростелев – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 9-й
Ермил Вокуев выиграл классическую «разделку» на чемпионате России по лыжам.
Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024
Малиновка
10 км, раздельный старт, классический стиль
Мужчины
1. Ермил Вокуев – 23.50,0
2. Савелий Коростелев – 15,7
3. Алексей Червоткин – 16,3
4. Илья Семиков – 28,9
5. Иван Горбунов – 29,4
6. Сергей Ардашев – 34,3
7. Сергей Устюгов – 38,7
8. Евгений Белов – 43,9
9. Александр Большунов – 45,4
10. Илья Порошкин – 48,8
Лыжи. Чемпионат России. Кулешова, Сорина, Прокофьева, Горбунова, Крупицкая, Истомина выступят в классической «разделке» на 10 км
Но есть нюанс
Коростелев и Червоткин молодцы. Хорошая тройка.
Большунов всё же человек😅 а то я уже очень сильно начал в этом сомневаться.
Но Ермил Молодец!
Одновременным ходом поразил!