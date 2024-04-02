Дмитрий Пузанов: «В четвертьфинале у меня не было никакого плана. Ребята начали тормозить, так что я подумал – чего бы не зафигачить?»

Лыжник Пузанов рассказал, что не рассчитывал попасть в тройку призеров спринта.

18-летний Дмитрий Пузанов завоевал бронзу в коньковом спринте в финале Кубка России в Кировске.

«Самое главное – никогда не сдаваться и тренироваться. Быть в хороших отношениях с тренером, слушать его и следовать советам. Если это всю соблюдать, то будет результат.

В четвертьфинале у меня не было никакого плана. Ребята начали тормозить, так что я подумал: «Чего бы не зафигачить?»

В полуфинале подумал, что вперед не стоит лезть. Для меня каждый забег как финал. Не рассчитывал попасть в тройку призеров», – сказал спортсмен.