Дмитрий Пузанов: «В четвертьфинале у меня не было никакого плана. Ребята начали тормозить, так что я подумал – чего бы не зафигачить?»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Дмитрий Пузанов Лыжи

Лыжник Пузанов рассказал, что не рассчитывал попасть в тройку призеров спринта.

18-летний Дмитрий Пузанов завоевал бронзу в коньковом спринте в финале Кубка России в Кировске.

«Самое главное – никогда не сдаваться и тренироваться. Быть в хороших отношениях с тренером, слушать его и следовать советам. Если это всю соблюдать, то будет результат.

В четвертьфинале у меня не было никакого плана. Ребята начали тормозить, так что я подумал: «Чего бы не зафигачить?»

В полуфинале подумал, что вперед не стоит лезть. Для меня каждый забег как финал. Не рассчитывал попасть в тройку призеров», – сказал спортсмен. 

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1 комментарий
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А зафигач Димон 👍😎🎿🥉
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