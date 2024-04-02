«Сильно потратился в забегах, поэтому в финале уже был пустоват, шел на морально‑волевых». Горбунов о втором месте в спринте

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Сергей Ардашев Иван Горбунов Лыжи

Горбунов рассказал, почему не смог победить в спринте в финале Кубка России.

Иван Горбунов занял в гонке второе место, победу одержал Сергей Ардашев. Александр Большунов не прошел в финал. 

– Большунова не было в финале, потому что обыграли его в полуфинале. Что касается моего состояния в финале, я очень сильно потратился в забегах, всегда лидировал. Поэтому в финале уже был пустоват, больше шел на морально-волевых. Есть медаль, но и есть к чему стремиться.

– Вы сейчас лидер мини-тура.

– Я знаю, поэтому упирался в квалификации, чтобы показать результат получше. Всегда бегаю пролог с запасом, это заметно. Знал, что дают дополнительные очки, поэтому старался и в квалификации, – сказал лыжник. 

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1 комментарий
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Дмитрий Пузанов удивил дак удивил, забежав 3- м в финале …
Придется покупать лыжи Сане Легкову …. ПОСПОРИМ … если забежит в призы купит лыжи….
« Черная лошадка» сработала на все 👍🎿💯
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