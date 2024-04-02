«Сильно потратился в забегах, поэтому в финале уже был пустоват, шел на морально‑волевых». Горбунов о втором месте в спринте

Горбунов рассказал, почему не смог победить в спринте в финале Кубка России.

занял в гонке второе место, победу одержал . не прошел в финал.

– Большунова не было в финале, потому что обыграли его в полуфинале. Что касается моего состояния в финале, я очень сильно потратился в забегах, всегда лидировал. Поэтому в финале уже был пустоват, больше шел на морально-волевых. Есть медаль, но и есть к чему стремиться.

– Вы сейчас лидер мини-тура.

– Я знаю, поэтому упирался в квалификации, чтобы показать результат получше. Всегда бегаю пролог с запасом, это заметно. Знал, что дают дополнительные очки, поэтому старался и в квалификации, – сказал лыжник.