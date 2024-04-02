Ардашев о победе в спринте: «Нужно было хорошо отработать спуск, чтобы занять выгодную позицию, что я и сделал. Доволен, лыжи были на высоте»

Сергей Ардашев прокомментировал свою победу в коньковом спринте в Кировске.

Ардашев выиграл спринт в рамках финала Кубка России.

– На этой трассе нужно хорошо отработать спуск, чтобы занять выгодную позицию, что я и сделал. Я очень доволен своим результатом. Хорошо сработали мои лыжи, спасибо большое нашему сервису. Лыжи были на высоте!

– Выдохнули, когда узнали, что Александр Большунов не попал в финал?

– Я бы не придавал этому значения. Помимо Большунова, есть и другие сильные соперники.

– Что думаете о гонке в гору?

– Я буду участвовать. Все‑таки здесь мини‑тур, очень интересная гонка, она запомнится каждому, – сказал лыжник.