Ардашев о победе в спринте: «Нужно было хорошо отработать спуск, чтобы занять выгодную позицию, что я и сделал. Доволен, лыжи были на высоте»
Сергей Ардашев прокомментировал свою победу в коньковом спринте в Кировске.
Ардашев выиграл спринт в рамках финала Кубка России.
– На этой трассе нужно хорошо отработать спуск, чтобы занять выгодную позицию, что я и сделал. Я очень доволен своим результатом. Хорошо сработали мои лыжи, спасибо большое нашему сервису. Лыжи были на высоте!
– Выдохнули, когда узнали, что Александр Большунов не попал в финал?
– Я бы не придавал этому значения. Помимо Большунова, есть и другие сильные соперники.
– Что думаете о гонке в гору?
– Я буду участвовать. Все‑таки здесь мини‑тур, очень интересная гонка, она запомнится каждому, – сказал лыжник.
Теперь Сане Легкову лыжи надо покупать