Анна Королева: «Победная серия Большунова впечатляет. Стартовать во всех гонках – это уже круто, а выигрывать все подряд – неимоверная сила»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Беларуси жен Александр Большунов Анна Королева Лыжи

Белорусская лыжница Анна Королева высказалась о победной серии Большунова.

Александр Большунов в текущем сезоне выиграл 23 личные гонки подряд.

«Победная серия Большунова, конечно, впечатляет! Я понимаю, насколько это вообще другой уровень. Даже выходить на старт на всех гонках – это уже круто, а выигрывать все подряд – неимоверная сила.

Уверена, что и на международных стартах он боролся бы только за победу. Неважно, какой там будет снег и соперники. Он за день до гонки выйдет, привыкнет к снегу, а потом выиграет.

Для спортсмена такого уровня не будет проблемой приспособиться к любым условиям. Он на наших глазах в нынешнем сезоне писал историю, ничего подобного в мировых лыжах просто не было», – сказала Королева.

Большунов проиграл впервые в сезоне – после 23 побед подряд! Как и кто забрал золото?

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1 комментарий
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Ну сегодня победу одержал не Саныч…. он же не робот… Крутой 😎
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