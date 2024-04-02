Анна Королева: «Победная серия Большунова впечатляет. Стартовать во всех гонках – это уже круто, а выигрывать все подряд – неимоверная сила»

Белорусская лыжница Анна Королева высказалась о победной серии Большунова.

Александр Большунов в текущем сезоне выиграл 23 личные гонки подряд.

«Победная серия Большунова, конечно, впечатляет! Я понимаю, насколько это вообще другой уровень. Даже выходить на старт на всех гонках – это уже круто, а выигрывать все подряд – неимоверная сила.

Уверена, что и на международных стартах он боролся бы только за победу. Неважно, какой там будет снег и соперники. Он за день до гонки выйдет, привыкнет к снегу, а потом выиграет.

Для спортсмена такого уровня не будет проблемой приспособиться к любым условиям. Он на наших глазах в нынешнем сезоне писал историю, ничего подобного в мировых лыжах просто не было», – сказала Королева.

Большунов проиграл впервые в сезоне – после 23 побед подряд! Как и кто забрал золото?