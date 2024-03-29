Большунов о гонке в гору в финале Кубка России: «Это была моя идея – рад, что услышали. В Кировске есть все условия для такой гонки»

Большунов рассказал, что предложил провести гонку в гору в финале Кубка России.

Гонка в виде конькового масс-старта на 10 км пройдет в Кировске 7 апреля. Она станет финальной в мини-туре.

Лыжники поднимутся по склону горы Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, набор высоты на склоне – 460 м.

«Это новинка, да. В прошлом сезоне это была моя идея – я предложил Юрию Викторовичу Бородавко провести гонку, которая бы отличалась от наших стандартных и довольно однотипных.

В Кировске есть все условия – и чтобы марафон по ущелью проводить, и горнолыжный склон, куда можно забраться и провести гонку, аналогичную финалу «Тур де Ски».

Кировск – одно из немногих мест, где ты высказываешь идею, а она воплощается. Наверное, так сошлось просто, но рад, что меня услышали. Мне кажется, гонка будет сложной», – сказал Александр Большунов.