Большунов показал видео с тренировки в горах: «В поход на лыжах. И буран с лыжней впереди»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) видео Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов показал видео с тренировки на горнолыжной трассе.

2-7 апреля трехкратный олимпийский чемпион выступит в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

«В поход на лыжах. И буран с лыжней впереди ❄️», – написал Большунов, опубликовав несколько видео в своем телеграм-канале.

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4 комментария
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Тот случай, когда лыжник быстрее бурана.
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Кто не знает - это аллюзия на песню "И Ленин - такой молодой!" Щас спою.

И вновь продолжается бой
И сердцу тревожно в груди
И Ленин - такой молодой
И юный Октябрь впереди!

С неба милостей не жди!
Жизнь для правды не щади
Нам, ребята, в этой жизни
Только с правдой по пути!
---
Жаль что спринтеришка Клэбо не может исполнить што-та подобного. Потому что где правда и где он :)
+4
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Ответ Мультик
Кто не знает - это аллюзия на песню "И Ленин - такой молодой!" Щас спою. И вновь продолжается бой И сердцу тревожно в груди И Ленин - такой молодой И юный Октябрь впереди! С неба милостей не жди! Жизнь для правды не щади Нам, ребята, в этой жизни Только с правдой по пути! --- Жаль что спринтеришка Клэбо не может исполнить што-та подобного. Потому что где правда и где он :)
Ты давай это...не провоцируя, а то налетят всякие мустерманки)
+3
-1
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Ну такой он Сан Саныч
+3
-2
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