Большунов показал видео с тренировки в горах: «В поход на лыжах. И буран с лыжней впереди»
Александр Большунов показал видео с тренировки на горнолыжной трассе.
2-7 апреля трехкратный олимпийский чемпион выступит в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.
«В поход на лыжах. И буран с лыжней впереди ❄️», – написал Большунов, опубликовав несколько видео в своем телеграм-канале.
И вновь продолжается бой
И сердцу тревожно в груди
И Ленин - такой молодой
И юный Октябрь впереди!
С неба милостей не жди!
Жизнь для правды не щади
Нам, ребята, в этой жизни
Только с правдой по пути!
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Жаль что спринтеришка Клэбо не может исполнить што-та подобного. Потому что где правда и где он :)