Большунов показал видео с тренировки в горах: «В поход на лыжах. И буран с лыжней впереди»

Александр Большунов показал видео с тренировки на горнолыжной трассе.

2-7 апреля трехкратный олимпийский чемпион выступит в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

«В поход на лыжах. И буран с лыжней впереди ❄️», – написал Большунов, опубликовав несколько видео в своем телеграм-канале.