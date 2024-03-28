В финале Кубка России по лыжам в Кировске пройдет гонка в гору с набором высоты в 580 метров
В финале Кубка России по лыжам в Кировске пройдет гонка в гору.
Лыжники поднимутся по склону горы Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, набор высоты на склоне – 460 м.
Гонка пройдет 7 апреля в виде масс-старта свободным стилем на 10 км у мужчин и женщин и станет финальной в мини-туре.
Для сравнения, общий набор высоты на финальном этапе «Тур де Ски» на горе Альпе де Чермис – 495 м, на склоне – 420 м.
Финал Кубка России в Кировске пройдет со 2 по 7 апреля.