В финале Кубка России по лыжам в Кировске пройдет гонка в гору с набором высоты в 580 метров

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В финале Кубка России по лыжам в Кировске пройдет гонка в гору.

Лыжники поднимутся по склону горы Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, набор высоты на склоне – 460 м.

Гонка пройдет 7 апреля в виде масс-старта свободным стилем на 10 км у мужчин и женщин и станет финальной в мини-туре.

Для сравнения, общий набор высоты на финальном этапе «Тур де Ски» на горе Альпе де Чермис – 495 м, на склоне – 420 м.

Финал Кубка России в Кировске пройдет со 2 по 7 апреля.

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4 комментария
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Огонь! Хибины рулят!
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Лыжелазы
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И когда это будет?
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Ответ Guillermo
И когда это будет?
7 апреля. Но главное, не то, что круче, чем в Европе, а сам факт, что счастливчики смогут преодолеть новую,красивую и интересную трассу.
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