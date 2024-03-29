Большунов о 23 победах в сезоне: «Все возможно. Главное – ставить перед собой цель и не сворачивать с пути, идти только вперед»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов рассказал о самочувствии перед финалом Кубка России по лыжам.

Соревнования в Кировске пройдут со 2 по 7 апреля.

«После чемпионата России у меня было четыре дня на отдых. Я с нетерпением ждал отъезда в Кировск, даже хотелось билеты поменять, чтобы пораньше сюда приехать.

В Москве хоть и весна и даже мне еще покататься удалось, но здесь просто зимняя сказка. Всегда с нетерпением сюда приезжаю, с радостью и с большими ожиданиями.

Что касается самочувствия, пока не скажу, что оно оптимальное. Чтобы набрать хорошие кондиции, нужно еще пару тренировок здесь сделать, а дальше посмотрим.

Как стали возможными 23 победы в сезоне? Да все возможно. Главное – ставить перед собой цель и никогда не сворачивать со своего пути.

Потому что бывают всякие болячки, препятствия. Их нужно преодолеть, идти только вперед, напролом, несмотря ни на что», – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

3 комментария
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Здоровья, побед, достижения целей! Не только Александру, но и всем лыжникам
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