Большунов о 23 победах в сезоне: «Все возможно. Главное – ставить перед собой цель и не сворачивать с пути, идти только вперед»

Александр Большунов рассказал о самочувствии перед финалом Кубка России по лыжам.

Соревнования в Кировске пройдут со 2 по 7 апреля.

«После чемпионата России у меня было четыре дня на отдых. Я с нетерпением ждал отъезда в Кировск, даже хотелось билеты поменять, чтобы пораньше сюда приехать.

В Москве хоть и весна и даже мне еще покататься удалось, но здесь просто зимняя сказка. Всегда с нетерпением сюда приезжаю, с радостью и с большими ожиданиями.

Что касается самочувствия, пока не скажу, что оно оптимальное. Чтобы набрать хорошие кондиции, нужно еще пару тренировок здесь сделать, а дальше посмотрим.

Как стали возможными 23 победы в сезоне? Да все возможно. Главное – ставить перед собой цель и никогда не сворачивать со своего пути.

Потому что бывают всякие болячки, препятствия. Их нужно преодолеть, идти только вперед, напролом, несмотря ни на что», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.