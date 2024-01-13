Старт квалификации спринта на Кубке России по лыжным гонкам в Казани отложен на час из-за холодной погоды

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Старт квалификации спринта на Кубке России по лыжным гонкам в Казани отложен на час.

Планируется, что квалификация начнется в 12.00 по московскому времени.

Причиной послужили погодные условия. Температура в Казани 13 января опустилась до минус 19 градусов.

«Ветер очень сильный, правда. Поэтому надо, в идеале, как минимум сдвигать старт гонок. Что и сделали.

А дальше посмотрим. Правда, очень холодно», – сообщил корреспондент и ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов.

1 комментарий
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Зачем рисковать здоровьем ребят?
А когда ещё и ветер, температура ощущается на 3-4 градуса ниже((
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