Старт квалификации спринта на Кубке России по лыжным гонкам в Казани отложен на час из-за холодной погоды

Старт квалификации спринта на Кубке России по лыжным гонкам в Казани отложен на час.

Планируется, что квалификация начнется в 12.00 по московскому времени.

Причиной послужили погодные условия. Температура в Казани 13 января опустилась до минус 19 градусов.

«Ветер очень сильный, правда. Поэтому надо, в идеале, как минимум сдвигать старт гонок. Что и сделали.

А дальше посмотрим. Правда, очень холодно», – сообщил корреспондент и ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов.