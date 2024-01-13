Старт квалификации спринта на Кубке России по лыжным гонкам в Казани отложен на час из-за холодной погоды
Старт квалификации спринта на Кубке России по лыжным гонкам в Казани отложен на час.
Планируется, что квалификация начнется в 12.00 по московскому времени.
Причиной послужили погодные условия. Температура в Казани 13 января опустилась до минус 19 градусов.
«Ветер очень сильный, правда. Поэтому надо, в идеале, как минимум сдвигать старт гонок. Что и сделали.
А дальше посмотрим. Правда, очень холодно», – сообщил корреспондент и ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов.
А когда ещё и ветер, температура ощущается на 3-4 градуса ниже((