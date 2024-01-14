Елена Вяльбе: «Вероника Степанова заболела, лежит с температурой»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Артем Мальцев Денис Спицов Спорт-Экспресс Вероника Степанова Савелий Коростелев Лыжи

Елена Вяльбе подвела итоги Кубка России по лыжным гонкам в Казани.

«У девчонок, наверное, порадовала Женя Крупицкая. Я не беру лидеров. Понятно, что я довольна теми, кто выигрывает.

Что касается, ребят, то сегодня я в очередной раз порадовалась за Савелия Коростелева, Артема Мальцева. Денис Спицов в шестерке, что крайне редко у него бывает в этом сезоне.

Ну и, конечно, Вероника Степанова. Жаль, что она заболела, лежит с температурой. Опять же, Саша Большунов порадовал», — сказала Вяльбе.

«Слава богу, что первый блин получился не комом. Несмотря на вчерашнюю холодную погоду, жюри не дрогнуло, и спортсмены вышли на старт.

Идеально подготовленная трасса в Казани, очень хороший комплекс. Я не просто так сказала зрителям, что мы приедем сюда еще раз. Мы безмерно благодарны, что у нас появился такой лыжный центр.

Надеюсь, что мы не будем останавливаться на достигнутом. Если все сложится хорошо и появятся места для проживания в радиусе хотя бы полукилометра, мы будем думать о том, чтобы проводить в Казани чемпионат России», – цитирует Вяльбе «СЭ»

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3 комментария
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Что с Красноярском?
Почему там не проводят КР?
Ведь там проходила Универсиада, все условия должны быть.
Ещё очень странно игнорируется Рыбинск, тоже отличное место.
Сколько можно проводить гонки в Чепецке, Чусовом. Оттуда второй сезон подряд нет нормальной трансляции.
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Ответ Pankratoff
Что с Красноярском? Почему там не проводят КР? Ведь там проходила Универсиада, все условия должны быть. Ещё очень странно игнорируется Рыбинск, тоже отличное место. Сколько можно проводить гонки в Чепецке, Чусовом. Оттуда второй сезон подряд нет нормальной трансляции.
Вяльбе менеджер от бога)
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0
Ответ Pankratoff
Что с Красноярском? Почему там не проводят КР? Ведь там проходила Универсиада, все условия должны быть. Ещё очень странно игнорируется Рыбинск, тоже отличное место. Сколько можно проводить гонки в Чепецке, Чусовом. Оттуда второй сезон подряд нет нормальной трансляции.
В Красноярске нет условий для проведения гонок КР.Трассу,на которой проводилась Универсиада,сделали без соблюдения ТУ и она частично разрушилась.Так и получается,что сапожник - без сапог,в снежной Сибири негде бегать на лыжах,все лыжники оттуда убежали.
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