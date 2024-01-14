Елена Вяльбе: «Вероника Степанова заболела, лежит с температурой»

Елена Вяльбе подвела итоги Кубка России по лыжным гонкам в Казани.

«У девчонок, наверное, порадовала Женя Крупицкая. Я не беру лидеров. Понятно, что я довольна теми, кто выигрывает.

Что касается, ребят, то сегодня я в очередной раз порадовалась за , . в шестерке, что крайне редко у него бывает в этом сезоне.

Ну и, конечно, . Жаль, что она заболела, лежит с температурой. Опять же, Саша Большунов порадовал», — сказала Вяльбе.

«Слава богу, что первый блин получился не комом. Несмотря на вчерашнюю холодную погоду, жюри не дрогнуло, и спортсмены вышли на старт.

Идеально подготовленная трасса в Казани, очень хороший комплекс. Я не просто так сказала зрителям, что мы приедем сюда еще раз. Мы безмерно благодарны, что у нас появился такой лыжный центр.

Надеюсь, что мы не будем останавливаться на достигнутом. Если все сложится хорошо и появятся места для проживания в радиусе хотя бы полукилометра, мы будем думать о том, чтобы проводить в Казани чемпионат России», – цитирует «СЭ».