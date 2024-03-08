«Если Вяльбе так сказала, это унизительно для нас. Трасса вся в крови». Участница Спартакиады учащихся о словах главы ФЛГР про «низкий уровень» лыжниц в завале

Участница Спартакиады учащихся назвала унизительными слова Елены Вяльбе.

Ранее несколько лыжниц получили травмы в результате массового завала на трассе в Краснодарском крае, где проходил масс-старт на Спартакиаде учащихся.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала одну из причин инцидента: «Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий». Также Вяльбе сообщила об ушибах и переломах у пострадавших.

«Не знаю, верить ли в то, что Елена Валерьевна Вяльбе сказала, что мы просто неопытные спортсменки и всего лишь ушибы получили. Да вот я сейчас в больнице – тут девочки от боли стонут, чуть ли не умирают. Жива – и слава богу.

Если Елена Валерьевна действительно так думает и так сказала, это унизительно для нас. Я еще раз скажу – трасса вся в крови была, девочки переломы получили, лица рассечены ужасно. Как в такой ситуации можно говорить про обычные ушибы?» – цитирует « » слова одной из участниц гонки, не называя ее имя.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами