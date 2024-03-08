«Если Вяльбе так сказала, это унизительно для нас. Трасса вся в крови». Участница Спартакиады учащихся о словах главы ФЛГР про «низкий уровень» лыжниц в завале
Участница Спартакиады учащихся назвала унизительными слова Елены Вяльбе.
Ранее несколько лыжниц получили травмы в результате массового завала на трассе в Краснодарском крае, где проходил масс-старт на Спартакиаде учащихся.
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала одну из причин инцидента: «Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий». Также Вяльбе сообщила об ушибах и переломах у пострадавших.
«Не знаю, верить ли в то, что Елена Валерьевна Вяльбе сказала, что мы просто неопытные спортсменки и всего лишь ушибы получили. Да вот я сейчас в больнице – тут девочки от боли стонут, чуть ли не умирают. Жива – и слава богу.
Если Елена Валерьевна действительно так думает и так сказала, это унизительно для нас. Я еще раз скажу – трасса вся в крови была, девочки переломы получили, лица рассечены ужасно. Как в такой ситуации можно говорить про обычные ушибы?» – цитирует «Чемпионат» слова одной из участниц гонки, не называя ее имя.
«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами
Россия большая, придут новые, может и самородок среди них появится типа Большунова - вот тогда Вяльбе можно будет к славе примазываться. А какие то соревнования около Сочи - не её уровень.
Извечное "бабы ещё нарожают"...
Не не подумав,а совершенно осознанно.
О сойдет с рук речи вообще не идет,она же не против Василича что-то сказала.
Был такой защитник детей Астахов - после его ’ну как поплавали?’ утонувшим детям, все таки работы лишился.
Глава Чувашии игнатьев как прилюдно подразнил полковника мчс тоже попёрли с должности.
Короче, в России что попало не скажешь, но со своими особенностями.