«Если Вяльбе так сказала, это унизительно для нас. Трасса вся в крови». Участница Спартакиады учащихся о словах главы ФЛГР про «низкий уровень» лыжниц в завале

Теги лыжные гонки травмы происшествия ФЛГР Спартакиада Елена Вяльбе Чемпионат.com Лыжи

Участница Спартакиады учащихся назвала унизительными слова Елены Вяльбе.

Ранее несколько лыжниц получили травмы в результате массового завала на трассе в Краснодарском крае, где проходил масс-старт на Спартакиаде учащихся.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала одну из причин инцидента: «Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий». Также Вяльбе сообщила об ушибах и переломах у пострадавших.

«Не знаю, верить ли в то, что Елена Валерьевна Вяльбе сказала, что мы просто неопытные спортсменки и всего лишь ушибы получили. Да вот я сейчас в больнице – тут девочки от боли стонут, чуть ли не умирают. Жива – и слава богу.

Если Елена Валерьевна действительно так думает и так сказала, это унизительно для нас. Я еще раз скажу – трасса вся в крови была, девочки переломы получили, лица рассечены ужасно. Как в такой ситуации можно говорить про обычные ушибы?» – цитирует «Чемпионат» слова одной из участниц гонки, не называя ее имя.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

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43 комментария
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Да плевать Вяльбе на них всех.
Россия большая, придут новые, может и самородок среди них появится типа Большунова - вот тогда Вяльбе можно будет к славе примазываться. А какие то соревнования около Сочи - не её уровень.
+97
-6
+91
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Да плевать Вяльбе на них всех. Россия большая, придут новые, может и самородок среди них появится типа Большунова - вот тогда Вяльбе можно будет к славе примазываться. А какие то соревнования около Сочи - не её уровень.
Реалии пынькиной России в любой нормальной стране ее после этих слов минимум попросили бы на выход , но не у нас
+64
-12
+52
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Да плевать Вяльбе на них всех. Россия большая, придут новые, может и самородок среди них появится типа Большунова - вот тогда Вяльбе можно будет к славе примазываться. А какие то соревнования около Сочи - не её уровень.
Так и есть, ни слова поддержки девочкам.
Извечное "бабы ещё нарожают"...
+56
-5
+51
Вяльбе - бессовестная циничная ****ь
+40
-2
+38
Ответ MikhaL
Бабушка старенькая, бабушка не подумавши ляпнула. Но это ей все равно сойдет с рук.
Не бабушка,а барыня.
Не не подумав,а совершенно осознанно.
О сойдет с рук речи вообще не идет,она же не против Василича что-то сказала.
+23
-1
+22
Ответ rashnew
Комментарий скрыт
Ну, ты же не отобрался, значит дураки туда не попадают :)
+21
-1
+20
Бабушка старенькая, бабушка не подумавши ляпнула. Но это ей все равно сойдет с рук.
+22
-4
+18
Ответ MikhaL
Бабушка старенькая, бабушка не подумавши ляпнула. Но это ей все равно сойдет с рук.
Судя по заявлению на стакане сидит
+19
-1
+18
Поймите, это спартакиада. Туда люди отбираются сначала на своих региональных первенствах, потом на окружных. Там не было слабых спортсменов. Приехали сильнейшие со всех регионов. Так что пусть эта хабалка дурь не несет!
+19
-2
+17
А че молчит Степанова ?) она же обычно все комментирует у себя в телеге
+15
-1
+14
Да там уже мания величия не иначе. Просто она прекрасно осознаёт, что чтобы она ни сказала, все равно ей ничего не будет. Сейчас как никогда будет проявлятья резкое разделение на "элиту" и всех остальных.
+10
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+9
Эх, девочка. Елена Валерьевна доверенное лицо президента на предстоящих выборах, а там одни непригрешенные, неприкасаемые лица. Ничего ей не будет.
+9
-1
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Ответ Вячеслав Репников
Комментарий скрыт
Молодец! Иди в кассу.
+8
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Вот казалось бы, Вяльбе же тоже мама кому-то, а тут отношение как к ресурсу, никакой эмпатии.
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Ответ Гекдениз Кардениз
Реалии пынькиной России в любой нормальной стране ее после этих слов минимум попросили бы на выход , но не у нас
Ну, побуду адвокатом все же.
Был такой защитник детей Астахов - после его ’ну как поплавали?’ утонувшим детям, все таки работы лишился.
Глава Чувашии игнатьев как прилюдно подразнил полковника мчс тоже попёрли с должности.
Короче, в России что попало не скажешь, но со своими особенностями.
+6
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+5
Это Россия☝🏻
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+4
Ответ Olga.t
Так и есть, ни слова поддержки девочкам. Извечное "бабы ещё нарожают"...
Так и есть, к сожалению...
+4
0
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Ответ Футболка7
Ну, побуду адвокатом все же. Был такой защитник детей Астахов - после его ’ну как поплавали?’ утонувшим детям, все таки работы лишился. Глава Чувашии игнатьев как прилюдно подразнил полковника мчс тоже попёрли с должности. Короче, в России что попало не скажешь, но со своими особенностями.
так все зависит от уровня чиновника и уровня заступников. С Астаховым, тогда ещё пытались учитывать все мнения, на одной площадке бороться с либералами. Если бы Астахов тогда, как Тулеев, сразу публично покаялся перед президентом, остался бы при своих. А глава Чувашии не на того нарвался. Короче, сейчас почти 100 процентов, Вяльбе и её подчинённые будут на своём месте.
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хороший спортсмен не всегда хороший человек
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Влябе сейчас ответит: да кто они такие, что они о себе возомнили...
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Ответ Вячеслав Репников
Комментарий скрыт
Смотри как бы тебе кол из одного места достать безболезненно
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Ответ Sanan1908
А че молчит Степанова ?) она же обычно все комментирует у себя в телеге
Папику из рт указки не было)
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Надо Вяльбу на льдину голой жопой посадить и с горы спустить , никто не имеет права оскорблять российских детей!
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Вяльбе поставила под сомнение высокий статус спартакиады
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Ответ mesx
Почему у вяльбе не русская фамилия? Это недоработка органов, срочно признать её иноагентом!
И тебе лопату в руки
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Ответ Сергей
Вяльбе поставила под сомнение высокий статус спартакиады
Там молодёжь выступала. Там почти не было опытных лыжниц.Нужно смотреть всё интервью,а не предложение вырванное из текста. Спортс любит по каждому предложения из текста выкладывать. Вяльбе любит говорит прямым языком. Её слова не лыжницам относился а к организаторам.Как глава она причастна,но она не должна каждого организатора за ручку водить. Если в вашем подъезде не помыто то по вашему кто виноват.
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Ответ Kappa Pride
Папику из рт указки не было)
А ты по чьей указке воняешьтут
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Ответ Гекдениз Кардениз
Реалии пынькиной России в любой нормальной стране ее после этих слов минимум попросили бы на выход , но не у нас
А ты откуда вещаешь
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Ответ Рушан Нуриев
Эта бабушка, все золото ЧМ в Тронхейме забрала,ни много,ни мало,пять штук!!! Вы бы смогли так? Это профессионал!!! Она знает,что говорит!
Плюсую
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Ответ MikhaL
Бабушка старенькая, бабушка не подумавши ляпнула. Но это ей все равно сойдет с рук.
Ты ещё на горшке сидишь что ли
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