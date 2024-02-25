Олег Матыцин: «Требования подписать декларации являются недопустимыми. Это прямое нарушение Олимпийской хартии»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России ТАСС Лыжи

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимыми требования подписывать декларации для участия в соревнованиях.

Об этом он заявил на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», которое проходит на выставке-форуме «Россия».

«Одна из ключевых задач спорта – гуманитарная. В связи с этим категорически недопустимыми выглядят действия Международного олимпийского комитета и некоторых федераций по ограничению допуска наших спортсменов.

Это прямое нарушение Олимпийской хартии. Требования подписать декларации являются недопустимыми», – сказал Матыцин.

«Россия всегда выступала за честные и чистые состязания. Мы продолжаем плановую подготовку спортсменов к международным соревнованиям, несмотря на ограничения.

Всего в 2020-2023 годах спортсмены приняли участие в 8 000 международных мероприятиях. Уверен, что вскоре количество соревнований с участием российских спортсменов будет расти.

Мы видим, насколько просела зрелищность международных соревнований без участия наших спортсменов», – цитирует Матыцина ТАСС. 

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24 комментария
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Спорт, ты мир! Это из хартии, кажется?
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Зрелищность не упала, это наш спорт попал впросак.
😅
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+11
Ответ Ad notam
Хватит тянуть время, нужно встать с колен и выйти из политически мотивированных и манипулируемых США организаций - IOC, WADA, CAS, ISU. Максимально развивать свой спорт.
Кому нужно?
+15
-6
+9
Этой хартией давно подтёрлись, но вы всё ищите пути залезть туда.
+14
-6
+8
Требования подписать декларации являются недопустимыми», – сказал Матыцин. --- Для кого недопустимы? Некоторые спортсмены уже подписывали.
+15
-8
+7
Ответ Ad notam
Хватит тянуть время, нужно встать с колен и выйти из политически мотивированных и манипулируемых США организаций - IOC, WADA, CAS, ISU. Максимально развивать свой спорт.
Свой спорт - это какой именно❓🤔
+10
-3
+7
Сколько раз в день он говорит эту фразу?
+8
-3
+5
Ну конечно недопустимыми. Это же не Россия. Здесь просто за то, что называешь вещи своими именами, можно уехать лет на 5. Это допустимо.
+11
-6
+5
Ответ Ad notam
Хватит тянуть время, нужно встать с колен и выйти из политически мотивированных и манипулируемых США организаций - IOC, WADA, CAS, ISU. Максимально развивать свой спорт.
встань с колен, выйди и развивай, кто тебе мешает?
+6
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+5
Жуют и жуют это мочало((
Принять решение не можете? Покиньте пост.
+5
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+4
Короче, не едем.
+4
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Матыцин как робот, одну и ту же мантру повторяет и не устаёт. Игры будущего хорошо работают.
+3
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+2
Ответ MyCA
Этой хартией давно подтёрлись, но вы всё ищите пути залезть туда.
кто подтёрся? ФИО огласите, плиз (фото/видео не обязательно)
+6
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+2
Ответ Rygeek
Короче, не едем.
Да даже если и допустят, нужно пройти квалификационный отбор, в большинстве видов спорта он уже прошел.Так что в любом случае мимо.
+2
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Ответ Железная Леди
Спорт, ты мир! Это из хартии, кажется?
это другое
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Ответ Геннадий Тимченко
Свой спорт - это какой именно❓🤔
Городки,лапта и кулачные бои.
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Ответ Mortimer1
Такие спортсмены, кто подписал, и мать готовы продать) Что на них ровняться
на кого именно?
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Ответ Viks
Требования подписать декларации являются недопустимыми», – сказал Матыцин. --- Для кого недопустимы? Некоторые спортсмены уже подписывали.
Такие спортсмены, кто подписал, и мать готовы продать) Что на них ровняться
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Олег, ты втираешь мне какую-то дичь!
+2
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А кто-то из МОК просил Матыцина лично подписать декларацию?
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Всё же хочется ознакомиться с текстом декларации.
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"категорически недопустимыми выглядят действия Международного олимпийского комитета и некоторых федераций по ограничению допуска наших спортсменов." --- И что? Что будешь рекомендовать-то? Тебя же Путин спрашивает!
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