Олег Матыцин: «Требования подписать декларации являются недопустимыми. Это прямое нарушение Олимпийской хартии»

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимыми требования подписывать декларации для участия в соревнованиях.

Об этом он заявил на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», которое проходит на выставке-форуме «Россия».

«Одна из ключевых задач спорта – гуманитарная. В связи с этим категорически недопустимыми выглядят действия Международного олимпийского комитета и некоторых федераций по ограничению допуска наших спортсменов.

Это прямое нарушение Олимпийской хартии. Требования подписать декларации являются недопустимыми», – сказал Матыцин.

«Россия всегда выступала за честные и чистые состязания. Мы продолжаем плановую подготовку спортсменов к международным соревнованиям, несмотря на ограничения.

Всего в 2020-2023 годах спортсмены приняли участие в 8 000 международных мероприятиях. Уверен, что вскоре количество соревнований с участием российских спортсменов будет расти.

Мы видим, насколько просела зрелищность международных соревнований без участия наших спортсменов», – цитирует Матыцина ТАСС.