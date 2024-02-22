Олег Матыцин: «Главным условием нашего участия в международных стартах является обеспечение равных прав, которые не должны нарушаться никакими регламентами»

Олег Матыцин назвал главное условие участия россиян в международных стартах.

«Мы продолжаем сохранять диалог с международными федерациями. Они понимают, что без участия российских спортсменов теряется зрелищность и теряется интерес у спортсменов, потому что конкуренция не является реальной.

Цена медалей, которые завоевываются на чемпионатах мира, если там не присутствуют российские спортсмены, конечно, становится гораздо ниже.



Мы надеемся, что в ближайшее время большинство международных федераций примут соответствующее решение о допуске наших спортсменов.

Главным условием нашего участия является обеспечение равных прав, которые не должны нарушаться никакими регламентами, и никакие требования, декларации не должны стать барьером для участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях», – заявил министр спорта РФ.