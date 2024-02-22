Олег Матыцин: «Главным условием нашего участия в международных стартах является обеспечение равных прав, которые не должны нарушаться никакими регламентами»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Р-Спорт Легкая атлетика

Олег Матыцин назвал главное условие участия россиян в международных стартах.

«Мы продолжаем сохранять диалог с международными федерациями. Они понимают, что без участия российских спортсменов теряется зрелищность и теряется интерес у спортсменов, потому что конкуренция не является реальной.

Цена медалей, которые завоевываются на чемпионатах мира, если там не присутствуют российские спортсмены, конечно, становится гораздо ниже.

Мы надеемся, что в ближайшее время большинство международных федераций примут соответствующее решение о допуске наших спортсменов.

Главным условием нашего участия является обеспечение равных прав, которые не должны нарушаться никакими регламентами, и никакие требования, декларации не должны стать барьером для участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях», – заявил министр спорта РФ. 

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14 комментариев
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Уже лучше, но всё равно плохо.
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Ответ Vitaliy P.
А если пустить наших но без допинга они как то смогут серьезно составить конкуренцию?
Ты всерьез считаешь, что в России нет спортсменов мирового уровня и все поголовно допингисты?
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Ну то есть решение принято - нейтральный статус нас не устроит. Желающих видеть российский флаг крайне мало, поэтому исход очевиден
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Звучит как ультиматум.
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Уже начали пальцы гнуть? )
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Какие условия? О чем он?
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Мы были, есть и будем есть
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Вы бы сначала о правах граждан подумали. А то, если я напишу все, что я думаю, о руководстве нашей страны, я могу сесть надолго с конфискацией)))
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Он ещё и условия выдвигает?
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Интересно, а не только у спортсменов, а вообще у граждан, и не в международных соревнованиях, а внутри страны равные права обеспечиваются?
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Цена медалей, которые завоевываются на чемпионатах мира, если там не присутствуют российские спортсмены, конечно, не меняется - международные федерации как платили, так и платят.
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Пока не кончиться острая форма (в сущности прокси-война) геополитического противостояния США+НАТО против России (и кончится ли) никого никуда не пустят. Чинуши просто тянут время, чтобы ездить с комфортом за границу.
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