Вяльбе об участии биатлонистов в «Гонке Легкова»: «Под них приходится подстраиваться. Одна семья? Никакая мы с ними нахрен не семья!»

Глава ФЛГР Елена Вяльбе высказалась об участии биатлонистов в «Гонке Легкова».

«Под них же приходится подстраиваться, дистанцию соответствующую делать.

Одна семья? Никакая мы нахрен с биатлонистами не семья! Коллеги, но не семья», – заявила .

Юбилейная десятая «Гонка Легкова» состоится 23-24 февраля в городе Пересвет Московской области.