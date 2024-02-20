Вяльбе об участии биатлонистов в «Гонке Легкова»: «Под них приходится подстраиваться. Одна семья? Никакая мы с ними нахрен не семья!»

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Глава ФЛГР Елена Вяльбе высказалась об участии биатлонистов в «Гонке Легкова».

«Под них же приходится подстраиваться, дистанцию соответствующую делать.

Одна семья? Никакая мы нахрен с биатлонистами не семья! Коллеги, но не семья», – заявила Вяльбе

Юбилейная десятая «Гонка Легкова» состоится 23-24 февраля в городе Пересвет Московской области. 

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30 комментариев
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Ну если лыжники с биатлонистами не одна семья, чего уж говорить о простых гражданах? Вяльбе похоже совсем плохо соображает и не помнит о чем вещала в прошлых вью. Мозг жиром покрылся.
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ей бы помидоры на рынке продавать
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А чё так грубо?))) Нормально нельзя было сказать то же самое?
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Она там потихоньку с Медведевым подбухивает, что ли?
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Они с Губерниевым стоят друг друга. За исключением того , что она 3 —х олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, а также президент федерации. А он просто токсичный майонез
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+7
Без мата не получается у нее...
+6
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Ответ Чебурашка наш
Тут как в Спарте: самых слабых лыжников сбрасывают в биатлон
расскажите это Анфисе Резцовой, олимпийской чемпионке/чемпионке мира Стине Нильсен, Ларсу Бергеру, который брал ЧМ и в биатлоне и в лыжах...
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её какое дело до "гонки Легкова", связь с Вяльбе какая?
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Ответ Больное животное
А чё так грубо?))) Нормально нельзя было сказать то же самое?
Потому что она хабалка натуральнейшая
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Такая хабалка с возрастом стала.
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Она это с бодуна дикого сказала?
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Опять ленка не закусывала..
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Ответ Cruel Snake
Они с Губерниевым стоят друг друга. За исключением того , что она 3 —х олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, а также президент федерации. А он просто токсичный майонез
Абсолютно разные величины. Вяльбе - менеджер федерации - но это не уничтожает ее заслуг, как спортсменки. А то, что Губошлеп - работает языком - не делает из него ответственного человека. На "почве болтовни" - они встретились случайно. Эта встреча не сделала из сомнительного репортеришки - приличного человека.
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Ответ Чебурашка наш
Тут как в Спарте: самых слабых лыжников сбрасывают в биатлон
В этом есть доля правды, однако, топовые биатлонисты проиграют на лыжне не так много топовым лыжникам
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Ответ Грюденфельдер
Вяльбе своими комментариями не даёт соскучится, смеялся долго 😄
Ь
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ЛГБТ легче выговорить чем ФЛГР
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🤢🤮
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да заболела чем то
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Традиционные нахрен несемейные отношения.
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Никогда мы не будем братьями
Вы себя окрестили старшими
(С) Вяльбе
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Лыжники хотят быть сиротами)
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Скорее всего Губер перешел дорогу, в эфире несет чушь про все и обо всем … слушать его противно
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Вяльбе своими комментариями не даёт соскучится, смеялся долго 😄
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Ничего не могу сказать про гонку Легкова,молодец,что может это соревнование организовать,провести.Но приедут ли туда сильнейшие ,после того,как прошла Спартакиада,где они неплохо заработали.?А скорее всего,это наверное и не так важно.В отсутствие др.соревнований,посмотрим и эту.
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