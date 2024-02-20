Вяльбе об участии биатлонистов в «Гонке Легкова»: «Под них приходится подстраиваться. Одна семья? Никакая мы с ними нахрен не семья!»
Глава ФЛГР Елена Вяльбе высказалась об участии биатлонистов в «Гонке Легкова».
«Под них же приходится подстраиваться, дистанцию соответствующую делать.
Одна семья? Никакая мы нахрен с биатлонистами не семья! Коллеги, но не семья», – заявила Вяльбе.
Юбилейная десятая «Гонка Легкова» состоится 23-24 февраля в городе Пересвет Московской области.
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(С) Вяльбе