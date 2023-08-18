Вяльбе о шоу с участием лыжников и биатлонистов: «Очень давно выхаживаем эту идею, но пока есть проблемы с форматом»

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Елена Вяльбе высказалась об идее провести шоу с участием лыжников и биатлонистов.

Ранее о намерении организовать такое шоу сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

«Очень давно выхаживаем эту идею, но пока есть проблемы с форматом шоу. С Паком мы общались по этому поводу, но никакой конкретики не было.

Думаю, мы обязательно что-нибудь придумаем и порадуем всех развлекательным шоу с лыжниками и биатлонистами.

Список гостей будем составлять после того, как появится формат самого шоу. Главное, что мы уже задумались об этом. Возможно, что-то сделаем в этом направлении», – сказала глава Федерации лыжных гонок России. 

«Пусть это будет сюрпризом. Это интересно и нам, и им». Пак об идее шоу с биатлонистами и лыжниками

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