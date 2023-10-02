Елена Вяльбе: «Надеюсь, мы с биатлоном сможем сделать турнир для спортсменов, который будет выглядеть как шоу»

Елена Вяльбе рассказала о возможном шоу-турнире с биатлонистами.

«В прошлом сезоне мы ничего нового не придумали, а делали все то же самое, что и каждый год. Но, надеюсь, мы с биатлоном (Союзом биатлонистов России) сможем сделать турнир для спортсменов, который будет выглядеть как шоу. Ничего нового в сезоне у нас не будет, кроме красивого завершения сезона в Кировске.

Наш вид спорта смотрят как по ТВ, так и по интернет‑трансляциям. Думаю, через пару лет интернет‑трансляция начнет вытеснять ТВ. Мы уже сейчас видим, что в интернете огромная аудитория, в основном там молодежь, что нас привлекает», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.