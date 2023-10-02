Елена Вяльбе: «Надеюсь, мы с биатлоном сможем сделать турнир для спортсменов, который будет выглядеть как шоу»

Теги телевидение сборная России сборная России жен лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Союз биатлонистов России ФЛГР Елена Вяльбе Биатлон

Елена Вяльбе рассказала о возможном шоу-турнире с биатлонистами.

«В прошлом сезоне мы ничего нового не придумали, а делали все то же самое, что и каждый год. Но, надеюсь, мы с биатлоном (Союзом биатлонистов России) сможем сделать турнир для спортсменов, который будет выглядеть как шоу. Ничего нового в сезоне у нас не будет, кроме красивого завершения сезона в Кировске.

Наш вид спорта смотрят как по ТВ, так и по интернет‑трансляциям. Думаю, через пару лет интернет‑трансляция начнет вытеснять ТВ. Мы уже сейчас видим, что в интернете огромная аудитория, в основном там молодежь, что нас привлекает», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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3 комментария

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Татьяна Солотина
Плясать будете??? Или биатлонисты будут догонять лыжников и будет игра на выбивание. Кто остался, тот герой!
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naPmu3aH
Очень многое из того что вы сейчас делаете уже выглядит как шоу...
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Yan D
Ответ Татьяна Солотина
Плясать будете??? Или биатлонисты будут догонять лыжников и будет игра на выбивание. Кто остался, тот герой!
давно предлагали сделать эстафету, где к стрельбищу проезжают сразу за мишенями: так что отстающие будут там бежать когда лидеры уже стреляют. Можно что-то такое и с лыжниками намутить
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