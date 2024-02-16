Степанова – Кулешовой: «Почаще меня обгоняй, поменьше вынуждена будешь наблюдать жесты на финише. Все просто»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Кулешова (Седова) Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова ответила на критику Анастасии Кулешовой.

Ранее Степанова показывала «нос» в стиле Петтера Нортуга после победы в масс-старте на Кубке России в Тюмени. 

Кулешова заявила, что жесты Степановой на финише являются проявлением неуважения к соперницам. 

«Насте Кулешовой не нравятся мои жесты, Олеся Ляшенко обещает меня догнать и перегнать (но в течение 2 лет).

Есть, есть о чем писать и ругаться в токсичных чатиках! Неужели мне, наконец, удалось расшевелить это спящее болото, где «все девочки – такие девочки»?

Анастасии предложение – почаще меня обгоняй, поменьше вынуждена будешь наблюдать жесты на финише. Все просто», – написала Степанова. 

Анастасия Кулешова: «Жесты Степановой – неуважение к соперницам. Для меня это неприемлемо»

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39 комментариев
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Какая же она мерзкая баба то, она хоть понимает это? Ужасный человек.
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"Нет предела человеческой мерзости". Человек слишком заигрался в человека Бога в лыжах, очень жалко, что Непряева не выступает, было бы кому поставить выскочку на место
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Степанову надо обгонять, а то за ней коричневый след из фекалий везде и всегда остаётся.
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Ответ Артем Ионин
"Нет предела человеческой мерзости". Человек слишком заигрался в человека Бога в лыжах, очень жалко, что Непряева не выступает, было бы кому поставить выскочку на место
Да какого Бога? Ноль личных подиумов за карьеру на Кубке мира. 🤦 Повезло с отрсанением, и без него зиял тот же ноль в графе побед на КМ
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Ответ Великий Алонсо
Какая же она мерзкая баба то, она хоть понимает это? Ужасный человек.
Несчастию предшествует гордыня, а падению -высокомерие --это 100% про нее
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Было бы странно, если бы такая как Степанова со своими мерзкими высказываниями в сети по любому поводу вела бы себя иначе с соперницами и на лыжне. Ну и мания величия в полный рост.
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Ответ lyublyu Costornaya
Комментарий скрыт
Любитель фигурного катания, оценил колхозное поведение Степановой. Весьма показательно, кста.
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"почаще меня обгоняй, поменьше вынуждена будешь наблюдать жесты на финише"

И ведь не поспоришь...
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Ответ selso99
Да какого Бога? Ноль личных подиумов за карьеру на Кубке мира. 🤦 Повезло с отрсанением, и без него зиял тот же ноль в графе побед на КМ
она то себя считает Богиней русских лыж, поэтому и думает, что может себе позволить такое говорить и это очень мерзко с её стороны
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Олеся Ляшенко сказала что кто нибудь наверное обгонит через два года Степанову.
Не про себя она сказала.
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Степановой чересчур много. Словесный поток льётся и когда выигрывает, и когда нет.
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В соседней новости комментаторы: " Ничего такого в этом нет, нормальное поведение"
Они же здесь ....
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Ответ selso99
Факт. Даже спорить не о чем. Аксиома.
Ты же в лыжах не шаришь, сам писал.)
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Ответ Александр Скворцов
Самовлюблённая Степашка словила мерзкую звезду И разжигает безнаказанно среди подруг своих вражду. Ей всё вернётся бумерангом когда получит по мозгам Тогда поймёт своё ничтожество сия противная мадам!
Ишо один Мультик.)
+3
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Уроки Губерниева усвоены - пусть хоть дерьмом закидают, лишь бы просмотры росли. Кстати, Нортуг тогда говорил, что жест этот был на спор и к соперникам отношения не имел.
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Ответ selso99
Степанову надо обгонять, а то за ней коричневый след из фекалий везде и всегда остаётся.
Она сама и говорит об этом вообще-то.
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Если бы такой жест был на КМ, тогда круто. А здесь не так эффектно. Все-таки уровень не тот.
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может и "болото" - не привыкли мы к дерзкому проявлению индивидуальности...
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Песчинка мнит себя горой, но .никогда горой не будет
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Самовлюблённая Степашка словила мерзкую звезду
И разжигает безнаказанно среди подруг своих вражду.

Ей всё вернётся бумерангом когда получит по мозгам
Тогда поймёт своё ничтожество сия противная мадам!
+7
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Зазвездилась
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Мерзота,и внешне тоже
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Ответ Vanek1411
Степановой чересчур много. Словесный поток льётся и когда выигрывает, и когда нет.
Издержки нынешней реальности с интернетом и соцсетями.
Я бы хотел вернуться на 20 лет назад, но это невозможно, к сожалению.
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Ответ Тинатин Гивиевна
а что она выиграла то в своей жизни?))
благодаря ей, мы Олимпийские чемпионы в эстафете
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Ответ selso99
Да какого Бога? Ноль личных подиумов за карьеру на Кубке мира. 🤦 Повезло с отрсанением, и без него зиял тот же ноль в графе побед на КМ
Совсем не факт
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Степановой только и остается, что до конца карьеры корчить рожи на первенстве водокачки)))
+3
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Значит, Степанова так себя ведет не только в интернете, но и на трассе.
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