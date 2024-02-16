Степанова – Кулешовой: «Почаще меня обгоняй, поменьше вынуждена будешь наблюдать жесты на финише. Все просто»

Лыжница Вероника Степанова ответила на критику Анастасии Кулешовой.

Ранее Степанова показывала «нос» в стиле Петтера Нортуга после победы в масс-старте на Кубке России в Тюмени.

Кулешова заявила, что жесты Степановой на финише являются проявлением неуважения к соперницам.

«Насте Кулешовой не нравятся мои жесты, Олеся Ляшенко обещает меня догнать и перегнать (но в течение 2 лет).

Есть, есть о чем писать и ругаться в токсичных чатиках! Неужели мне, наконец, удалось расшевелить это спящее болото, где «все девочки – такие девочки»?

Анастасии предложение – почаще меня обгоняй, поменьше вынуждена будешь наблюдать жесты на финише. Все просто», – написала Степанова.

Анастасия Кулешова: «Жесты Степановой – неуважение к соперницам. Для меня это неприемлемо»

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