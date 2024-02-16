Степанова – Кулешовой: «Почаще меня обгоняй, поменьше вынуждена будешь наблюдать жесты на финише. Все просто»
Лыжница Вероника Степанова ответила на критику Анастасии Кулешовой.
Ранее Степанова показывала «нос» в стиле Петтера Нортуга после победы в масс-старте на Кубке России в Тюмени.
Кулешова заявила, что жесты Степановой на финише являются проявлением неуважения к соперницам.
«Насте Кулешовой не нравятся мои жесты, Олеся Ляшенко обещает меня догнать и перегнать (но в течение 2 лет).
Есть, есть о чем писать и ругаться в токсичных чатиках! Неужели мне, наконец, удалось расшевелить это спящее болото, где «все девочки – такие девочки»?
Анастасии предложение – почаще меня обгоняй, поменьше вынуждена будешь наблюдать жесты на финише. Все просто», – написала Степанова.
Анастасия Кулешова: «Жесты Степановой – неуважение к соперницам. Для меня это неприемлемо»
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И ведь не поспоришь...
Не про себя она сказала.
Они же здесь ....
И разжигает безнаказанно среди подруг своих вражду.
Ей всё вернётся бумерангом когда получит по мозгам
Тогда поймёт своё ничтожество сия противная мадам!
Я бы хотел вернуться на 20 лет назад, но это невозможно, к сожалению.