Анастасия Кулешова: «Жесты Степановой – неуважение к соперницам. Для меня это неприемлемо»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Кулешова (Седова) Спорт-Экспресс Вероника Степанова Лыжи

Анастасия Кулешова назвала неуважением жесты Вероники Степановой в адрес соперниц.

— Степанова сейчас пробует некий трэш-ток. Перед стартом может сказать, что всех обыграет, на финише делает дразнящий жест Нортуга.

— Она говорит это, когда действительно уверена. Перед разделкой (на Спартакиаде) же это не стала говорить. Значит, была не супер в себе уверена в этой гонке. В скиатлоне, значит, была. Повторюсь, что не могу распознать этот феномен. Посмотрим, что будет дальше.

— Тебя ее слова как-то заводят?

— Во-первых, я ничего не смотрю перед гонками. Во-вторых, стараюсь не смотреть всякие репортажи. То, что она делает, тем самым хочет привлечь прежде всего к себе внимание. Окей, ладно. Но я считаю, что все эти жесты все равно как некое неуважение к своим соперницам. Для меня это неприемлемо. Я бы так делать не стала.

— Если говорить про мотивацию и настрой, то для тебя есть разница, против кого бороться: против Степановой, с который вы не подруги, или с Юлией Ступак и Натальей Терентьевой?

— Вообще без разницы. Мы на лыжне практически все в одинаковых условиях. Конечно, в масс-стартах ты можешь что-то крикнуть, если тебе нужно перепрыгнуть лыжню. Я не знаю, как отреагирует на это Ника, но знаю, что Юля сама догадается, что мне нужна лыжня, и перепрыгнет на соседнюю. В этом плане каких-то дружеских связей на лыжне нет. Мы все соперницы и все хотим быть выше в протоколе, – сказала Кулешова. 

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11 комментариев
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Ну ещё можно воспринимать как неуважение, если бы сама неприличные жесты придумывала. А так это же просто повторение выкрутасов Нортуга, вообще никак не направленное на соперниц. Ничего такого в этом не вижу.
+18
-5
+13
Ответ Serge Vendino
Ну ещё можно воспринимать как неуважение, если бы сама неприличные жесты придумывала. А так это же просто повторение выкрутасов Нортуга, вообще никак не направленное на соперниц. Ничего такого в этом не вижу.
Что мешает самой сделать то же самое? В чем неуважение-то? Ладно бы толкнула кого в пылу борьбы, как Наталья на ТДС после финиша - и то причины были - но безобидный жест или слова о том, что вышла, чтобы выиграть? Так все выходят, чтобы выиграть, только не все говорят об этом. Что мешает?
+11
-6
+5
Всё правильно сказала, сразу видно мозг на месте)
+7
-6
+1
Самовлюблённая Степашка словила наглую звезду
И посылает и посылает и посылает всех.. вперёд!
+5
-4
+1
Ответ Rygeek
Что мешает самой сделать то же самое? В чем неуважение-то? Ладно бы толкнула кого в пылу борьбы, как Наталья на ТДС после финиша - и то причины были - но безобидный жест или слова о том, что вышла, чтобы выиграть? Так все выходят, чтобы выиграть, только не все говорят об этом. Что мешает?
При чём тут "что мешает"? Ей мешает то, что она такое поведение считает некрасивым. Правильно или не правильно она так считает – это другое дело, но какой смысл в вашем вопросе "что мешает сделать так же", которым вы аж не только открываете, но и закрываете свой комментарий, когда со слов Насти очевидно, что такое поведение она считает неуместным в принципе, а не потому, что ей что-то там мешает.
Иногда кто-то некрасиво себя ведёт. Иногда вам так может казаться. Если кто-то спросит вас "что мешает вам так же себя вести", разве этот вопрос не покажется вам глупым? Дело не в возможностях и помехах, а в собственных стандартах поведения.
Сам я при этом не считаю, что Степанова что-то прям такое натворила. Ну подтрунила немного, потроллила соперниц, ничего в этом страшного нет, но да, кому-то такое поведение не близко, что тут неясного.
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Ответ culpa
При чём тут "что мешает"? Ей мешает то, что она такое поведение считает некрасивым. Правильно или не правильно она так считает – это другое дело, но какой смысл в вашем вопросе "что мешает сделать так же", которым вы аж не только открываете, но и закрываете свой комментарий, когда со слов Насти очевидно, что такое поведение она считает неуместным в принципе, а не потому, что ей что-то там мешает. Иногда кто-то некрасиво себя ведёт. Иногда вам так может казаться. Если кто-то спросит вас "что мешает вам так же себя вести", разве этот вопрос не покажется вам глупым? Дело не в возможностях и помехах, а в собственных стандартах поведения. Сам я при этом не считаю, что Степанова что-то прям такое натворила. Ну подтрунила немного, потроллила соперниц, ничего в этом страшного нет, но да, кому-то такое поведение не близко, что тут неясного.
Как-то быстро она отошла от своего же принципа "позвольте другим быть другими". Но Степанова уже ответила: не хочешь больше видеть жесты - приложи усилия на лыжне.
P.S. ""что мешает сделать так же", которым вы аж не только открываете, но и закрываете свой комментарий"
В конце: что мешает самой заявить о своих амбициях перед гонкой (несколько о другом)? Тоже воспитание?
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