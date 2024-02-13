Лыжи. Спартакиада. Команды Сориной и Пантриной, Горбуновой и Доценко, Барановой и Прокофьевой, Истоминой и Степановой выступят в эстафете
13 февраля на Спартакиаде в Тюмени пройдет женская лыжная эстафета.
Лыжные гонки
Спартакиада-2024
Тюмень
Женщины
Эстафета
Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Тюменская область (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина)
2. Татарстан (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко)
3. Республика Коми (Дарья Канева, Ольга Царева, Ольга Вокуева, Олеся Ляшенко)
4. Москва (Алена Баранова, Елизавета Маслакова, Анастасия Прокофьева, Александра Кононова)
5. Санкт-Петербург (Евгения Крупицкая, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко, Екатерина Булычева)
7. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова)
8. ХМАО (Анастасия Клепикова, Анастасия Игнатьева, Алена Перевозчикова, Алина Кудисова)
12. Нижегородская область (Арина Рощина, Анастасия Кулешова, Мария Козекаева, Дарья Власова)
Полный старт-лист – здесь.
2. Тюмень
3. Татарстан
На основном Матче они будут лишь в свободное от биатлона время, т.е. до и после первой ИГ.