Лыжи. Спартакиада. Команды Сориной и Пантриной, Горбуновой и Доценко, Барановой и Прокофьевой, Истоминой и Степановой выступят в эстафете

13 февраля на Спартакиаде в Тюмени пройдет женская лыжная эстафета.

Лыжные гонки

Спартакиада-2024

Тюмень

Женщины

Эстафета

Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на « ».

Старт-лист

1. Тюменская область ( , , , )

2. Татарстан ( , , Виктория Трошина, )

3. Республика Коми (Дарья Канева, Ольга Царева, , Олеся Ляшенко)

4. Москва (Алена Баранова, Елизавета Маслакова, , Александра Кононова)

5. Санкт-Петербург ( , , Рада Тарасенко, Екатерина Булычева)

7. Архангельская область ( , , Светлана Заборская, )

8. ХМАО (Анастасия Клепикова, Анастасия Игнатьева, Алена Перевозчикова, Алина Кудисова)

12. Нижегородская область (Арина Рощина, , Мария Козекаева, Дарья Власова)

Полный старт-лист – здесь.