Лыжи. Спартакиада. Команды Сориной и Пантриной, Горбуновой и Доценко, Барановой и Прокофьевой, Истоминой и Степановой выступят в эстафете

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Спартакиада эстафета (жен) Анастасия Доценко Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Ольга Вокуева (Репницына) Татьяна Сорина (Алешина) Лидия Горбунова (Дуркина) Мария Истомина Екатерина Смирнова Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Анастасия Игнатьева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Алина Кудисова Елизавета Пантрина (Бекишева) Алена Перевозчикова Алина Пеклецова Лыжи

13 февраля на Спартакиаде в Тюмени пройдет женская лыжная эстафета.

Лыжные гонки 

Спартакиада-2024

Тюмень 

Женщины

Эстафета

Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. Тюменская область (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина)

2. Татарстан (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко)

3. Республика Коми (Дарья Канева, Ольга Царева, Ольга Вокуева, Олеся Ляшенко)

4. Москва (Алена Баранова, Елизавета Маслакова, Анастасия Прокофьева, Александра Кононова)

5. Санкт-Петербург (Евгения Крупицкая, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко, Екатерина Булычева)

7. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова)

8. ХМАО (Анастасия Клепикова, Анастасия Игнатьева, Алена Перевозчикова, Алина Кудисова)

12. Нижегородская область (Арина Рощина, Анастасия Кулешова, Мария Козекаева, Дарья Власова)

Полный старт-лист – здесь.

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21 комментарий
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Ответ Дмитрий Итешин
Тюменская область думаю победит
Архангельск
+5
0
+5
Пеклецову на первый этап поставили? Хм... как-будто для интриги сделано
+1
0
+1
1. Архангельск
2. Тюмень
3. Татарстан
+2
-1
+1
Опять Степановой придется вытягивать команду. Что ж, не впервой.
+3
-2
+1
Ну поглядим, смогëт ли Непряева основательно отъехать от Жамбаловой и Пеклецовой.
+1
0
+1
Тюменская область думаю победит
+1
0
+1
Слово Спартакиада притянуто за уши. Команды должны были собираться по прописке.
+2
-1
+1
Ответ закрыт по беспределу
Тупо некому бежать классику
Есть ещё опытная Николаева, которая в классике относительно неплоха... но может там проблемы какие, тренерам конечно виднее
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Архангельск
Либо они, ага возможна заруба)
+1
0
+1
Ответ NoSfer
Пеклецову на первый этап поставили? Хм... как-будто для интриги сделано
Видимо Заборская в классике совсем плоха, хотя я не в курсе
+1
0
+1
Ответ funningslave
Почему губожоп комментирует блин? Опять без звука смотреть
Вот тут Легков с Соловьевым комментируют https://matchtv.ru/skiing/matchtvvideo_NI2013514_translation_II_Vserossijskaja_spartakiada_po_zimnim_vidam_sporta_Estafeta_Zhenshhiny
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Ответ Алё? Алёна
В 9.00 лыжи, а в 9.30 биатлон и все это в прямом эфире на матч тв. Интересно как они успеют
В полном объëме лыжи будут на Арене.
На основном Матче они будут лишь в свободное от биатлона время, т.е. до и после первой ИГ.
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Ответ ufc gym
1. Архангельск 2. Тюмень 3. Татарстан
Москва может побороться, если не за победу, то за медаль
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Ответ NoSfer
Есть ещё опытная Николаева, которая в классике относительно неплоха... но может там проблемы какие, тренерам конечно виднее
Видать, Николаева щас совсем слаба.
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Ответ NoSfer
Пеклецову на первый этап поставили? Хм... как-будто для интриги сделано
Тупо некому бежать классику
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Километр двести, а уже развал группы. Алинка еле держится)
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Показ, конечно, чудесный. Прошло пять минут со старта, а по обоим каналам уже реклама. Так для кого эти соревнования?
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Почему губожоп комментирует блин? Опять без звука смотреть
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Сестрам Крамаренко,Алине Фаттаховой,Нюре Хадарченко не затеряться на трассе в компании сильнейших гонщиц страны,и как минимум,отстоять свой номер 10й.Удачи!
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Тюмени надо убегать на классике
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В 9.00 лыжи, а в 9.30 биатлон и все это в прямом эфире на матч тв. Интересно как они успеют
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