Александр Большунов: «С каждым днем все больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: «Ждем тебя в Тронхейме»
Александр Большунов рассказал, что норвежцы ждут россиян на соревнованиях.
«С каждым днем все больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: «Мы ждем тебя в Тронхейме». Вчера тоже сообщения приходили.
Кажется, что с каждым днем все больше и больше их становится», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов в эфире телеканала «Россия 24».
А если серьезно , то даже пробей IBU допуск нам в нейтральном статусе , все равно не поехали бы
Вяльбе не даст соврать
Ну не на личный же номер телефона в телегу и вотсапп ...