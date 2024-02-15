Александр Большунов: «С каждым днем все больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: «Ждем тебя в Тронхейме»

Александр Большунов рассказал, что норвежцы ждут россиян на соревнованиях.

«С каждым днем все больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: «Мы ждем тебя в Тронхейме». Вчера тоже сообщения приходили.

Кажется, что с каждым днем все больше и больше их становится», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжам в эфире телеканала «Россия 24».