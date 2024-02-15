Александр Большунов: «С каждым днем все больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: «Ждем тебя в Тронхейме»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Александр Большунов Р-Спорт Лыжи

Александр Большунов рассказал, что норвежцы ждут россиян на соревнованиях.

«С каждым днем все больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: «Мы ждем тебя в Тронхейме». Вчера тоже сообщения приходили.

Кажется, что с каждым днем все больше и больше их становится», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ох, сомнения, что у Большунова есть друзья в норвежской сборной, с которыми он переписывается...
+41
-10
+31
Ответ Data Architector
Ох, сомнения, что у Большунова есть друзья в норвежской сборной, с которыми он переписывается...
Если он со своей российской команды никого на дух не переносит и ни с кем не общается, от звёздности и высокомерия, то каких иностранных спортсменов может идти речь??
+42
-13
+29
«Кажется, что с каждым днем все больше и больше их становится» - ключевое слово именно «кажется», особенно в ситуации, когда что то очень хочется увидеть
+33
-4
+29
Ой Саша не П….
+27
-8
+19
как говорится, пруфы в студию, Александр)
+21
-4
+17
Вы не по адресу, это не я, а меньшунов и степашка делятся со своими мечтами. Сначала критикуют международные старты, что там всё плохо, запад загнивает и замерзает, а у нас всё хорошо. Но не смотря на то что там всё так плохо, почему то меньшунов и степашка сами очень сильно хотят там выступать. Таким остаётся только лишь сказать, или крестик снимите, или портки оденьте.
+18
-10
+8
Мерзкий и неприятный тип с манией величия
+8
-1
+7
Да кому ты сдался
+12
-5
+7
Пруфов конечно не будет
+12
-5
+7
в одну дуду все дуют -да , кто тебе пишет то --трепач ,врет и не краснеет
+11
-4
+7
И разумеется, завидуют.
+14
-7
+7
Ответ Crenk
О марафонской серии же речь
Марафонбет?
+9
-2
+7
А Саня по классике ответил «Лучше вы к нам»
А если серьезно , то даже пробей IBU допуск нам в нейтральном статусе , все равно не поехали бы
Вяльбе не даст соврать
+12
-5
+7
Ответ melmi
А Саня по классике ответил «Лучше вы к нам» А если серьезно , то даже пробей IBU допуск нам в нейтральном статусе , все равно не поехали бы Вяльбе не даст соврать
Ибу это у биатлонистов, у лыжников фис
+7
-1
+6
Когда кажется, православному лыжнику лучше перекреститься...
+7
-4
+3
ФСБ должно его проверить. Что там за норвежцы из блока НАТО ему пишут и что он им рассказывает. Знаем мы таких ездят по России на "соревнования", а потом дроны прилетают
+8
-5
+3
Интересно,..на кого подумать.Нигаард,Стадос,Ниенге.Может Эмиль Перссон,потягаться в финишной разборке,как спринтер со спринтером.На старину Йердалена не думаю,как впрочем и на Мартина Сундбю.
+4
-1
+3
Ответ Crenk
О марафонской серии же речь
Полагаете, там в концептуально другие норвежцы?
+3
-1
+2
Опа, уже вымышленные друзья появились) Интересно, что за препарат такой)
+8
-6
+2
Вся Норвегия ждет майора Большунова, чтобы рассказал, как он служит в армии и когда на передовую пойдет.
+3
-2
+1
понятно, что спортсменам плевать на политику, они хотят соревноваться с лучшими, получать удовлетворение от борьбы, а не в междусобойчиках - как и у нас, впрочем...
+2
-1
+1
это руссотуристы из Норвегии запостили
+1
0
+1
Ключевое в понимании правдивости текста - "в эфире телеканала «Россия 24»"
+2
-1
+1
Ответ justbored
Большунов - выдающийся атлет. Кто вы, чтобы обзывать его "меньшуновым", требуя что-то снимать/одевать, не знаю. Но хоть плюсиков среди таких же випов срубите.
Так в чем проблема❓ - Борисоглебск открыт: встал на лыжи в Никеле и через час уже в Норвегии☝️🤣
+1
0
+1
Спалился, как же ты Саша можешь от сообщения от вражиски настроенных европейцев читать, это не соответствует линии партии
+2
-1
+1
На каком языке пишут? На старославянском?
+1
0
+1
Ответ melmi
А Саня по классике ответил «Лучше вы к нам» А если серьезно , то даже пробей IBU допуск нам в нейтральном статусе , все равно не поехали бы Вяльбе не даст соврать
Думаешь ему самому не по кайфу соревноваться с норгами?
+2
-1
+1
Да ладно ребята. Он написал что не то из серии ски классикс не то марафонлоппет. Там почти 150 человек бегает огромное количество норвежцев. Может кто то хочет его как-то притянуть к этим гонкам там бегают командами и чем больше шоу тем больше зарабатывают и медалей нет. Я знаю что многие на западе наивны и верят что связи между лыжникамм, структурами и политиками нет. Не берусь говорить это правда просто предполагаю.
+5
-4
+1
Ответ Veles3101
ФСБ должно его проверить. Что там за норвежцы из блока НАТО ему пишут и что он им рассказывает. Знаем мы таких ездят по России на "соревнования", а потом дроны прилетают
Еще в результате проведенного расследования и окажется, что в запрещенный инстаграм эти "норвежцы" ему, офицеру Росгвардии, пишут.

Ну не на личный же номер телефона в телегу и вотсапп ...
+1
-1
0
Ответ Figo710
Надевать))
Претензии к автору оригинального коммента.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий