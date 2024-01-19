Елена Вяльбе: «Если бы мы сейчас выступали на международной арене, Большунов был бы лучшим лыжником не только в России, но и в мире»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР сборная Норвегии Елена Вяльбе Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе считает, что Александр Большунов был бы лучшим на международной арене.

В этом сезоне лыжник выиграл все 15 гонок на Кубке России.

– Думаю, если бы мы сейчас выступали на международной арене, то Большунов был бы лучшим лыжником не только в России, но и в мире. Я в этом абсолютно убеждена.

– Даже лучше Клэбо?

– 100%, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Недавно некоторые спикеры МЧМ по хоккею виртуально выиграли. Остальные виды спорта тоже решили не отставать.
+12
-4
+8
Мы вообще впереди планеты всей по альтернативной истории, потенциальным победам и гипотетическим успехам!
+20
-15
+5
Ну,если бы был лучшим не только в России,но и в Европе,то какая разница где бегать?- Пусть радует своих болельщиков.А загнивающий пусть завидует
+5
-2
+3
Портал восхищения Болле открыт !
+1
0
+1
Ответ Йенс Мустерманн
Так Клебо сейчас 4 в кубке мира. То есть вечно второй максимум был бы третьим, после Амундсена и Валнеса. 🤣🤣
Вы, похоже, вечно последний.
+3
-2
+1
Большунов без «если» лучший и самый стабильный лыжник в мире
+6
-6
0
Большунов лучший лыжник планеты уже несколько лет, и спорить с этим может либо дурак, либо лицемер
+3
-3
0
Ответ Ебздрогыч
Если бы у бабушки было то, что обычно всем показывает Диего Симеоне, то она была бы дедушкой
так говорил дедушка...
+1
-1
0
Ответ Хреновый Воронеж
А пока ваш Саня будет простым мусором на лыжне.
Вроде тебя здесь?
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий