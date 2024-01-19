Елена Вяльбе: «Если бы мы сейчас выступали на международной арене, Большунов был бы лучшим лыжником не только в России, но и в мире»
Елена Вяльбе считает, что Александр Большунов был бы лучшим на международной арене.
В этом сезоне лыжник выиграл все 15 гонок на Кубке России.
– Думаю, если бы мы сейчас выступали на международной арене, то Большунов был бы лучшим лыжником не только в России, но и в мире. Я в этом абсолютно убеждена.
– Даже лучше Клэбо?
– 100%, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).