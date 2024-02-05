«Плевать я на него хотела!» Вяльбе о мэре Тронхейма, выступившего против допуска россиян до ЧМ

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе жестко высказалась о мэре Тронхейма за слова о российских лыжниках.

Норвежский Тронхейм примет чемпионат мира в 2025 году. Мэр этого города Кент Рамун выступил против допуска российских спортсменов. 

«Плевать я на него хотела!» – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

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66 комментариев
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Да по ней МИД плачет, идеальный дипломат!
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узнаю стиль доверенного лица путина
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Новый альбом группы Depeche Mode под названием Spirit не содержит ни одной песни про Смоленск.

Об этом стало известно после официального выхода четырнадцатой по счету студийной работы именитых британских электронщиков.

Отметим также, что и во всех предыдущих альбомах Depeche Mode тема Смоленска не раскрывалась ни разу.
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Вяльбе плюет на всех, а российские лыжники по-прежнему вне участников соревнований по эгидой FIS... Похоже сама Вяльбе ходит в слюне и не замечает)))
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Ответ Ебздрогыч
Да по ней МИД плачет, идеальный дипломат!
Захарова свое место без боя не отдаст )
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Ответ дедушкин сон
Остался хоть кто-то, в кого она не плюнула?
Один точно есть. Васильичем кличут
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Остался хоть кто-то, в кого она не плюнула?
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"Лучший тренер")
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По-моему вяльба говорила те же слова, только с аргументом, что поедут только предатели. Чем это отличается?
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Ответ Авраам Вашингтон
Комментарий скрыт
В итоге я советовал бы проверять факты.
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С недавних пор именно это удел Вяльбе...
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Половина европейских (да и заокеанских) чиновников уже должны быть все в слюнях Вяльбе
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Ответ Авраам Вашингтон
Комментарий скрыт
Не смотрел российские соревнования и не смотрю.
Где повышается?
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Ответ sbvinn
А "взаимодействие" в данном случае в чем выражается?
Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать.
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Ответ Mbest77
Захарова свое место без боя не отдаст )
Мог бы получится шикарный батл... ))
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Ответ Биомеханоид
Новый альбом группы Depeche Mode под названием Spirit не содержит ни одной песни про Смоленск. Об этом стало известно после официального выхода четырнадцатой по счету студийной работы именитых британских электронщиков. Отметим также, что и во всех предыдущих альбомах Depeche Mode тема Смоленска не раскрывалась ни разу.
Плевать на Depeche Mode))))
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Очень злобное существо, это вяльбе.Пожалела бы себя,кортизол может прикончить эту тётку.
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Ответ Авраам Вашингтон
Комментарий скрыт
Это тебе Скабеева рассказала?
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и это говорит президент, уровень культуры зашкаливает,,,,

вот этому мэру как раз по барабану, а Елене надо дальше участвовать в каких то там играх воли и еще что то там
+6
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слово пацанки
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Ответ Авраам Вашингтон
Комментарий удален пользователем
А "взаимодействие" в данном случае в чем выражается?
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Ответ Александр Сачков
Комментарий скрыт
Так обычно и бывает. Один оговорился, потом кличут.
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Ответ Дэн Селедкин
Выступил против? Ну так получай! Заслужил! Все по делу. А вы думали надо сначала высказать сожаление, потом глубокую скорбь, а потом просить что-бы допустили ну хоть без трусов? А тут облом! Ну ничо... ничо... Пущай привыкает...
Облом тут Вяльбе и её команде, если вы не заметили.
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Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Сколько здесь злобы на тренера. Она что, виновата в недопуске? Такое впечатление, что все здешние комментаторы против своей (?) страны. Радуются за мэра карликового государства, взахлеб и с каким-то паранойным счастьем. Надеются на то, как на них этот член палаты обратит внимание и даст пожизненную визу в Нидерланды.
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В плевках же главное что? Кто точнее попадет.
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Мне кажется, такая картина будет вполне гармонировать с устоявшимся образом и сформировавшейся внешностью Вяльбе
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Редкая Вяльбе доплюнет до середины Тронхейма.
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Комментарий удален пользователем
Лыжи и биатлон нам раскрыть будет тяжелее всего: бал в них правят скандинавы под предводительством норвежцев.
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Ответ Dasding
Очень злобное существо, это вяльбе.Пожалела бы себя,кортизол может прикончить эту тётку.
вас даже дети на следующий день забудут, а она величайшая чемпионка, золотыми буквами вписавшая своё
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