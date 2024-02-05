«Плевать я на него хотела!» Вяльбе о мэре Тронхейма, выступившего против допуска россиян до ЧМ
Елена Вяльбе жестко высказалась о мэре Тронхейма за слова о российских лыжниках.
Норвежский Тронхейм примет чемпионат мира в 2025 году. Мэр этого города Кент Рамун выступил против допуска российских спортсменов.
«Плевать я на него хотела!» – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
Об этом стало известно после официального выхода четырнадцатой по счету студийной работы именитых британских электронщиков.
Отметим также, что и во всех предыдущих альбомах Depeche Mode тема Смоленска не раскрывалась ни разу.
Где повышается?
вот этому мэру как раз по барабану, а Елене надо дальше участвовать в каких то там играх воли и еще что то там