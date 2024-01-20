Елена Вяльбе: «Очень хочу, чтобы Наташа и Саша Терентьевы восстановились к Спартакиаде после гриппа»
Елена Вяльбе выразила надежду на восстановление лыжников Терентьевых после болезни.
Ранее Наталья и Александр Терентьевы пропустили этап Кубка России в Казани из-за гриппа. Наталья Терентьева из-за проблем со здоровьем не выступала с начала сезона.
«Очень хочу, чтобы Наташа и Саша восстановились к Спартакиаде после гриппа. Не дай бог возникнут какие‑то осложнения. Это никому не нужно. Болели гриппом оба, болели серьезно», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).