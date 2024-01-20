Елена Вяльбе: «Очень хочу, чтобы Наташа и Саша Терентьевы восстановились к Спартакиаде после гриппа»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Спартакиада Елена Вяльбе Наталья Терентьева (Непряева) Александр Терентьев Лыжи

Елена Вяльбе выразила надежду на восстановление лыжников Терентьевых после болезни.

Ранее Наталья и Александр Терентьевы пропустили этап Кубка России в Казани из-за гриппа. Наталья Терентьева из-за проблем со здоровьем не выступала с начала сезона.

«Очень хочу, чтобы Наташа и Саша восстановились к Спартакиаде после гриппа. Не дай бог возникнут какие‑то осложнения. Это никому не нужно. Болели гриппом оба, болели серьезно», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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1 комментарий
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Включила спринт в записи, одним ухом слушаю, Губерниев тарахтит и тут зацепила фраза, прогнала несколько раз, чтобы дословно записать: "Объединиться с МОЕЙ ДОРОГОЙ ПОДРУГОЙ Еленой Валерьевной Вяльбе, с которой мы продолжаем бок о бок трудится, развиваем лыжные гонки, постоянно на связи, обмениваемся информацией". Я в шоке, в биатлонной ветке уже написала об этом.
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