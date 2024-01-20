Елена Вяльбе: «Очень хочу, чтобы Наташа и Саша Терентьевы восстановились к Спартакиаде после гриппа»

Елена Вяльбе выразила надежду на восстановление лыжников Терентьевых после болезни.

Ранее Наталья и пропустили этап Кубка России в Казани из-за гриппа. из-за проблем со здоровьем не выступала с начала сезона.

«Очень хочу, чтобы Наташа и Саша восстановились к Спартакиаде после гриппа. Не дай бог возникнут какие‑то осложнения. Это никому не нужно. Болели гриппом оба, болели серьезно», – сказала глава Федерации лыжных гонок России ( ).