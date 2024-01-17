Елена Вяльбе: «МОК сделал так, чтобы никто не смог поехать на Олимпиаду. Спасибо им – наши спортсмены не будут мучиться в догадках, стать предателем страны или нет»

Вяльбе назвала предательством страны поездку на Олимпиаду в нейтральном статусе.

– Вы согласны с мнением Владимира Владимировича Путина о том, что спортсмен сам должен выбирать, ехать ему на соревнования или нет?

– Я, безусловно, согласна с этим мнением, каждый спортсмен должен сам решать. Но я думаю, что задача руководителей федераций и главных тренеров – помочь спортсменам не совершить непоправимые ошибки.

Мне кажется, Международный олимпийский комитет своим «приглашением» на Олимпиаду создал нам очень хорошие условия. Он сделал так, чтобы никто не смог поехать на Олимпиаду, вот и все.

Поэтому им за это огромное спасибо. Наши спортсмены не будут терзаться и мучиться в догадках, ехать или нет, стать предателем страны или нет.

Для меня в данной ситуации была бы предательством поездка спортсмена на Олимпиаду в нейтральном статусе, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

«Нейтральный статус – вытирание ног о нас. Буду выступать, только если Путин скажет». Как вам принципы мультичемпиона Кулижникова?