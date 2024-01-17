Елена Вяльбе: «МОК сделал так, чтобы никто не смог поехать на Олимпиаду. Спасибо им – наши спортсмены не будут мучиться в догадках, стать предателем страны или нет»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Вяльбе назвала предательством страны поездку на Олимпиаду в нейтральном статусе.

– Вы согласны с мнением Владимира Владимировича Путина о том, что спортсмен сам должен выбирать, ехать ему на соревнования или нет?

– Я, безусловно, согласна с этим мнением, каждый спортсмен должен сам решать. Но я думаю, что задача руководителей федераций и главных тренеров – помочь спортсменам не совершить непоправимые ошибки.

Мне кажется, Международный олимпийский комитет своим «приглашением» на Олимпиаду создал нам очень хорошие условия. Он сделал так, чтобы никто не смог поехать на Олимпиаду, вот и все.

Поэтому им за это огромное спасибо. Наши спортсмены не будут терзаться и мучиться в догадках, ехать или нет, стать предателем страны или нет.

Для меня в данной ситуации была бы предательством поездка спортсмена на Олимпиаду в нейтральном статусе, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. 

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

«Нейтральный статус – вытирание ног о нас. Буду выступать, только если Путин скажет». Как вам принципы мультичемпиона Кулижникова?

37 комментариев
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Мало кто в курсе, но если растопить Вяльбу, жира будет столько, что хватит на обогрев всех городов, которые без отопления остались. По методам дедов и китовой ворвани, бгг.
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Ну да, это же МОК 24 февраля 2022 года в Украину зашёл зелёными человечками, а не государство, которое отстранили. Так помимо этого наше спортивное руководство в лице министра спорта Матыцина, главы ОКР Позднякова, глав всевозможных федераций ещё подлили масла в огонь, запугав/прикормив трусливых/бессовестных спортиков, которые могли хоть и не в полном количестве, но нормальную делегацию собрать и поехать на ОИ в качестве нейтралов, выступая 2 Олимпиады до этого что без флага, что без гимна, но почему-то в этот раз решили "не унижаться". Хотя чему удивляться, если Олимпиада у нас в первую очередь не для спортсменов, а для тех, кто едет с ними, чтобы в российском доме олимпийской деревни нажираться до блевоты, включать гимн и плясать от побед тех спортсменов, к которым они ни на йоту не имеют отношения.
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Раболепие
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Вынуждают спортсменов поехавших на Олимпиаду в нейтральном статусе, по окончанию просить полит убежище, возвращаться будет реально страшно. Мы бодро шагаем в прошлое
+19
-2
+17
От чемпионки Альбервиля под белым флагом с олимпийскими кольцами особенно забавно слышать.
+15
-2
+13
Хорошо что только в России спорт вне политики
+13
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+11
То есть и Путин прав, и у меня свое мнение существует. Правда оно совпадает с мнением президента. Шикарная позиция. Беспроигрышная.
+9
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+8
То есть все, кто поедет, автоматом предатели? И с ними Вяльбе до конца жизни не будет иметь дел? Блеск )
+9
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+7
Ответ Январ
Комментарий удален модератором
Елена Валерьевна, перелогиньтесь.
+8
-2
+6
Ленка- переходи вперед- сзади все зализано уже давно.
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Сегодня ты слушаешь джаз, а завтра Родину продашь.
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Да кому вы вообще нужны и интересны ??? Заманали ветхие
+6
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Ответ Buharoid
Мало кто в курсе, но если растопить Вяльбу, жира будет столько, что хватит на обогрев всех городов, которые без отопления остались. По методам дедов и китовой ворвани, бгг.
Ну это уже слишком тонко🤣
+6
-2
+4
Ответ Январ
Комментарий удален модератором
Мальчик, как ты попал на спорц? Залез в папин ноут? Спать иди, завтра в школу в первый класс.
+5
-2
+3
Ответ Buharoid
Мало кто в курсе, но если растопить Вяльбу, жира будет столько, что хватит на обогрев всех городов, которые без отопления остались. По методам дедов и китовой ворвани, бгг.
Запах будет жуткий....
+4
-2
+2
Ответ culpa
Комментарий удален модератором
А что, так можно было?)
+2
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Ответ invincible
А что, так можно было?)
Вряд ли) Скоро забанюсь, наверное)
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Опять спортсмены крайние! Поедешь-предатель, не поедешь- мученик!
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Предлагаю забрать у предателя Большунова медали и деньги, полученные в нейтральном статусе.
+2
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+2
Худшее время для наших спортсменов. Спасибо вяльбям всех мастей.
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А кого они предают-то? Путина или Вяльбе?
+1
0
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Право выбора у спортсменов есть, а вот самого выбора нет.
+1
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Ответ Владимир Чернышов
Вяльбе великая спортсменка и чемпионка,прославлявшая Россию много лет! Она и сейчас никуда не свалила и отстаивает интересы России,а кто такие вы( диванные пустышки- свистки) ,чтобы вообще рассуждать в ее сторону,да ещё в такой грубой форме???? Чмошники
Подпись обычно на пару строк ниже ставится.
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Очень корявенькая попытка переложить вину.
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Ответ Yury Sin
То есть все, кто поедет, автоматом предатели? И с ними Вяльбе до конца жизни не будет иметь дел? Блеск )
не иметь дел с этой слякотью не так уж и плохо
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Ответ culpa
Комментарий удален модератором
с этим комментарием я полностью согласен
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Эх, Ленка, Ленка....
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Комментарий удален модератором
Ответ Январ
Комментарий удален модератором
А ну-ка рот закрыл!
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Ответ Алексей Агеев
Елена Валерьевна, перелогиньтесь.
Это Франц
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