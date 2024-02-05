Дмитрий Васильев: «Большунов суперталантливый спортсмен, его можно сравнить с Фелпсом. Есть такие люди, которые на своем месте, как Бьорндален в биатлоне»

Теги Уле Эйнар Бьорндален плавание Майкл Фелпс сборная Норвегии допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная США Дмитрий Васильев Александр Большунов Лыжи

Дмитрий Васильев рассказал, чем Большунов похож на Фелпса и Бьорндалена.

В нынешнем сезоне трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл 17 гонок из 17 на этапах Кубка России по лыжным гонкам.

«Александр суперталантливый спортсмен, его можно сравнить с Майклом Фелпсом в плавании. Есть такие люди, которые просто на своем месте, как тот же [Уле Эйнар] Бьорндален в биатлоне, а Большунов в лыжных гонках.

Это одаренные атлеты, и возможно, тут стоит добавить, что помимо таланта у Саши в высокой степени присутствует трудолюбие, такое сочетание встречается нечасто. В этом его можно сравнить со все тем же Бьорндаленом, который тренировался в свое время, как никто другой», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

По мнению Васильева, Большунов мог бы показывать высокие результаты и на международных стартах.

«Не знаю, разорвал бы он там всех или нет, но нервы бы попортил точно и конечно, что-то бы выиграл. Тяжело соревноваться с легализованными допингистами, это очень непросто, когда некоторые спортсмены употребляют кучу запрещенных препаратов, но даже в этом случае Саша бы точно поборолся с ними и обыграл многих из них», – добавил бывший биатлонист.

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16 комментариев
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Смешно. Фелпс - как раз пример профессионального спортсмена, который своими рекордами и выступлениями привлек к себе внимание общественности, которое трансформировалось в рекламные контракты и капитал.

Большунов (как и 100% российских спортсменов) может бегать как угодно, но это не отменяет того факта, что без государства они никто. Даже сейчас, оставшись без международных стартов, они как бездомные просят милостыню, т.к. не могут (и не умеют) зарабатывать.
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Ответ ecopromo
похвалили норвежца- ку-ку, покритиковали- опять ку-ку. У вас какое то обостренное чувство раболепия перед астматиками. Слова в их сторону нельзя сказать. Чтобы они не принимали, но бьорндален большой трудяга. И Васильев это и признает и уважает таких трудяг. Но вам все не так.
Ты умник вначале прочти, что этот васильев говорил не так давно именно про ОЛЕ -, потом уж тявкай -именно он сейчас залебезил перед норгом =хамельен -вначале обосрал , а сейчас спм же и облизывает -а ты помогаешь
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Как так, норвежцы же все сопливые асматики , сам же трындишь об этом постоянно и тут вдруг ОЛЕ ЭТАЛОН--совсем уже ку ку дядя.
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На самом деле, для нашей страны Большунов поистине уникальное явление. Все-таки в большинстве своем наши чемпионы - это мегаталантливые раздолбаи, которые свой талант не реализуют на все 100. Большунов же фанат лыж до мозга и костей, настоящий профессионал плюс невероятно трудолюбивый. Прям даже не верится, что у нас в стране такого спортсмена воспитали.
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Разве раньше он не говорил, что уле астматик и тд?
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Ответ Глеб Вихрев
Как так, норвежцы же все сопливые асматики , сам же трындишь об этом постоянно и тут вдруг ОЛЕ ЭТАЛОН--совсем уже ку ку дядя.
Так он теперь не норвежец, а белорус. А может быть уже и китаец.
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Когда его закодируют?
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Крутой Сан Саныч
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там норвежцы всё выигрывают...у нас большунов со степановой...скучно это...
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Хорош. но как ему далеко до Клэбо
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Чья бы мычала! В советское время,когда он выступал, вёдрами жрали запрещёнку. Одна Анфиса оказалась с яйцами и рассказала всю правду. А этот до сих пор строит из себя саму невинность
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Ответ Глеб Вихрев
Как так, норвежцы же все сопливые асматики , сам же трындишь об этом постоянно и тут вдруг ОЛЕ ЭТАЛОН--совсем уже ку ку дядя.
похвалили норвежца- ку-ку, покритиковали- опять ку-ку. У вас какое то обостренное чувство раболепия перед астматиками. Слова в их сторону нельзя сказать.
Чтобы они не принимали, но бьорндален большой трудяга. И Васильев это и признает и уважает таких трудяг. Но вам все не так.
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Ответ Александр Цветочкин
Хорош. но как ему далеко до Клэбо
Чем ему далеко до Клебо?
+1
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Ответ BearS
Смешно. Фелпс - как раз пример профессионального спортсмена, который своими рекордами и выступлениями привлек к себе внимание общественности, которое трансформировалось в рекламные контракты и капитал. Большунов (как и 100% российских спортсменов) может бегать как угодно, но это не отменяет того факта, что без государства они никто. Даже сейчас, оставшись без международных стартов, они как бездомные просят милостыню, т.к. не могут (и не умеют) зарабатывать.
точно 100%?)
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Ответ fewral
Разве раньше он не говорил, что уле астматик и тд?
Ну так и Легков с Черноусовым астматики. И Волков был, и много кто еще. В сборных командах России до 40 спортсменов бегали с TUE - это не преступление.
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