Дмитрий Васильев: «Большунов суперталантливый спортсмен, его можно сравнить с Фелпсом. Есть такие люди, которые на своем месте, как Бьорндален в биатлоне»
Дмитрий Васильев рассказал, чем Большунов похож на Фелпса и Бьорндалена.
В нынешнем сезоне трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл 17 гонок из 17 на этапах Кубка России по лыжным гонкам.
«Александр суперталантливый спортсмен, его можно сравнить с Майклом Фелпсом в плавании. Есть такие люди, которые просто на своем месте, как тот же [Уле Эйнар] Бьорндален в биатлоне, а Большунов в лыжных гонках.
Это одаренные атлеты, и возможно, тут стоит добавить, что помимо таланта у Саши в высокой степени присутствует трудолюбие, такое сочетание встречается нечасто. В этом его можно сравнить со все тем же Бьорндаленом, который тренировался в свое время, как никто другой», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
По мнению Васильева, Большунов мог бы показывать высокие результаты и на международных стартах.
«Не знаю, разорвал бы он там всех или нет, но нервы бы попортил точно и конечно, что-то бы выиграл. Тяжело соревноваться с легализованными допингистами, это очень непросто, когда некоторые спортсмены употребляют кучу запрещенных препаратов, но даже в этом случае Саша бы точно поборолся с ними и обыграл многих из них», – добавил бывший биатлонист.
Большунов (как и 100% российских спортсменов) может бегать как угодно, но это не отменяет того факта, что без государства они никто. Даже сейчас, оставшись без международных стартов, они как бездомные просят милостыню, т.к. не могут (и не умеют) зарабатывать.
Чтобы они не принимали, но бьорндален большой трудяга. И Васильев это и признает и уважает таких трудяг. Но вам все не так.