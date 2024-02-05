Дмитрий Васильев: «Большунов суперталантливый спортсмен, его можно сравнить с Фелпсом. Есть такие люди, которые на своем месте, как Бьорндален в биатлоне»

Дмитрий Васильев рассказал, чем Большунов похож на Фелпса и Бьорндалена.

В нынешнем сезоне трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл 17 гонок из 17 на этапах Кубка России по лыжным гонкам.

«Александр суперталантливый спортсмен, его можно сравнить с Майклом Фелпсом в плавании. Есть такие люди, которые просто на своем месте, как тот же [Уле Эйнар] Бьорндален в биатлоне, а Большунов в лыжных гонках.

Это одаренные атлеты, и возможно, тут стоит добавить, что помимо таланта у Саши в высокой степени присутствует трудолюбие, такое сочетание встречается нечасто. В этом его можно сравнить со все тем же Бьорндаленом, который тренировался в свое время, как никто другой», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

По мнению Васильева, Большунов мог бы показывать высокие результаты и на международных стартах.

«Не знаю, разорвал бы он там всех или нет, но нервы бы попортил точно и конечно, что-то бы выиграл. Тяжело соревноваться с легализованными допингистами, это очень непросто, когда некоторые спортсмены употребляют кучу запрещенных препаратов, но даже в этом случае Саша бы точно поборолся с ними и обыграл многих из них», – добавил бывший биатлонист.