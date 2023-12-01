Дмитрий Васильев: «Если бы спорт был честным, Россия точно доминировала бы в биатлоне. Со злом в виде псевдобольных астмой нужно бороться»

Теги Марит Бьорген сборная России сборная России жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен допинг лыжные гонки сборная Норвегии жен WADA Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев назвал условия для возможного лидерства России в биатлоне.

– Норвежцы доминируют в биатлоне после отстранения россиян. Как воспринимаете подобный факт?

– Прежде всего, это уничтожение лыжных видов спорта, где доминирует только одна страна, в нашем случае – Норвегия. И все прекрасно понимают, что так быть не может, норвежцы прикрылись справками и легально, без наказания, употребляют допинг.

Даже лыжница Марит Бьорген в своих мемуарах откровенно пишет о допинге, не скрывает этого. Ну и как обыграть таких спортсменов? Подобное убивает интерес к спорту: зрители перестают смотреть трансляции, спонсоры уходят.

– Когда российские биатлонисты вернутся на международную арену, кто к кому будет тянуться: мы к европейцам или они к нам?

– Нам будет сложно на первых порах, но говорить, кто будет доминировать, сложно. Тем более они употребляют допинг, соревноваться с ними – как с вилами на танк бросаться.

– Но перед отстранением россияне хоть и не всегда, но создавали конкуренцию.

– Да. Такое противостояние наблюдалось. Но посмотрите, что делают в Норвегии. У них сначала один спортсмен выигрывает все подряд, а когда заканчивает карьеру, появляется другой, и уже он продолжает побеждать во всех гонках. Как их обыграть? Сложно. Но если бы спорт был честным, Россия точно доминировала бы в биатлоне, потенциал у наших ребят и девчонок высокий.

Нужно глобально решать задачу: отменить правила терапевтических исключений WADA (Всемирного антидопингового агентства). Спортом должны заниматься здоровые люди. А с этим злом в виде псевдобольных астмой нужно бороться, за применение допинга надо давать уголовный срок.

Мало того, что они гробят свое здоровье, они же и молодежь подсаживают на запрещенные препараты. А все это псевдолиберальный подход к якобы больным астматикам. Да любой астматик по лестнице порой не в состоянии подняться, а тут бегают на запредельном уровне на лыжне.

– Верите в подобное?

– СВО обязательно закончится, вопрос только в сроках. И международная федерация нас позовет за круглый стол переговоров. Не мы придем, а нас будут звать вернуться. И вот в этот момент нужно будет ставить те условия, о которых я сказал выше, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Коготь в животе Марит Бьорген. Почему лучшую лыжницу мира не наказали за проваленный допинг-тест?

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лидер честной сборной правда ЭПО ставил и это как бы не ингалятор от астмы, но это ничего страшного он просто перепутал геморрой с хронической почечной недостаточностью.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Раньше да, Россия жестко конкурировала в биатлоне с Норвегией, Германией, Францией, Швецией. Но сейчас, на данный момент, простите, если обидел кого, но Россия даже Беларуси конкуренцию особо навязать не может
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Васильев как заводная игрушка, которая повторяет по кругу три фразы.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
опять блаженный свою песню запел)
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
норвежцы и при россиянах доминировали, изредка Логинов, ещё реже Латыпов, могли что-то показать, а остальные и девушки в полном составе вообще статистами были.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ага...Уже в лёгкой атлетике сделали прорыв в своё время, да и в биатлоне тоже, увы((
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все жрут, кроме нас, поэтому даже братья белорусы активно выигрывают у россиян )
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ха-ха-ха! Сколько у нас в биатлоне было поймано на допинге?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если бы спорт был честный, мы бы со своим допингом точно доминировали.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну да, они стали доминировать только после отстранения россиян. До этого россияне их били в пух и прах
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тот самый знаменитый частный спорт в России, ни копейки прям от государства, ну-ну
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот кстати верная мысль на счёт того, что молодёжь это видит. В сознании может закрепиться, что спортсмен болен, но наглотавшись таблеток становится чемпионом и это абсолютно нормально, значит так и надо. При любом чихе, лёгком недомогании лучше сразу выпить таблетку: спортсменам вон как помогает, значит это самое лучшее решение. Только вот что со здоровьем станет в итоге, если постоянно таблетки глотать...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ justbored
Да ну вообще никакой. Как вы там из Минска до нас снисходите только ))
ну да, простите, снял розовые очки! Все, теперь вижу результаты Кубка России, Кубка Содружества, и чего-то там клубного чемпионата
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Точно, но это не точно
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кравцова уже посадили. Может действительно спорт станет честным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очень интересное мнение, особенно после вчерашнего Кравцова, если б на его месте был нормальный управленец, мы б вообще топ 1 были ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Норвежкам в лыжах и биатлоне, допинга не хватило, видимо. Мужики все сожрали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Egork@_Minsk
ну да, простите, снял розовые очки! Все, теперь вижу результаты Кубка России, Кубка Содружества, и чего-то там клубного чемпионата
Ну вам не приходило в голову, что после международных стартов [последними были ОИ в Пекине, где в мужской эстафете упустили золото лишь из-за Латыпова] заставить себя выкладываться в конкуренции с белорусами сложноватенько?))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ justbored
Ну вам не приходило в голову, что после международных стартов [последними были ОИ в Пекине, где в мужской эстафете упустили золото лишь из-за Латыпова] заставить себя выкладываться в конкуренции с белорусами сложноватенько?))
При чем тут ОИ, я же написал что в данный момент! если на то пошло, у Беларуси так же медали были на ОИ, причем тут это?
з.ы. А вам в голову пришел тот факт, что Россия не особо выкладывается на стартах с белорусами, а Беларусь прям из кожи вон лезет, что бы взять призовое место на этапе кубка России в Тюмени? Странный аргумент, очень странный, как по мне)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий