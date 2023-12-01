Дмитрий Васильев: «Если бы спорт был честным, Россия точно доминировала бы в биатлоне. Со злом в виде псевдобольных астмой нужно бороться»

Дмитрий Васильев назвал условия для возможного лидерства России в биатлоне.

– Норвежцы доминируют в биатлоне после отстранения россиян. Как воспринимаете подобный факт?

– Прежде всего, это уничтожение лыжных видов спорта, где доминирует только одна страна, в нашем случае – Норвегия. И все прекрасно понимают, что так быть не может, норвежцы прикрылись справками и легально, без наказания, употребляют допинг.

Даже лыжница Марит Бьорген в своих мемуарах откровенно пишет о допинге, не скрывает этого. Ну и как обыграть таких спортсменов? Подобное убивает интерес к спорту: зрители перестают смотреть трансляции, спонсоры уходят.

– Когда российские биатлонисты вернутся на международную арену, кто к кому будет тянуться: мы к европейцам или они к нам?

– Нам будет сложно на первых порах, но говорить, кто будет доминировать, сложно. Тем более они употребляют допинг, соревноваться с ними – как с вилами на танк бросаться.

– Но перед отстранением россияне хоть и не всегда, но создавали конкуренцию.

– Да. Такое противостояние наблюдалось. Но посмотрите, что делают в Норвегии. У них сначала один спортсмен выигрывает все подряд, а когда заканчивает карьеру, появляется другой, и уже он продолжает побеждать во всех гонках. Как их обыграть? Сложно. Но если бы спорт был честным, Россия точно доминировала бы в биатлоне, потенциал у наших ребят и девчонок высокий.

Нужно глобально решать задачу: отменить правила терапевтических исключений WADA (Всемирного антидопингового агентства). Спортом должны заниматься здоровые люди. А с этим злом в виде псевдобольных астмой нужно бороться, за применение допинга надо давать уголовный срок.

Мало того, что они гробят свое здоровье, они же и молодежь подсаживают на запрещенные препараты. А все это псевдолиберальный подход к якобы больным астматикам. Да любой астматик по лестнице порой не в состоянии подняться, а тут бегают на запредельном уровне на лыжне.

– Верите в подобное?

– СВО обязательно закончится, вопрос только в сроках. И международная федерация нас позовет за круглый стол переговоров. Не мы придем, а нас будут звать вернуться. И вот в этот момент нужно будет ставить те условия, о которых я сказал выше, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Коготь в животе Марит Бьорген. Почему лучшую лыжницу мира не наказали за проваленный допинг-тест?

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили