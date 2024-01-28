Чемпионат мира по полетам на лыжах. Сборная Словении выиграла золото в командных соревнованиях, Австрия – 2-я, Германия – 3-я

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Словенские прыгуны с трамплина выиграли золото в команде на чемпионате по полетам на лыжах.

За сборную Словении выступали Ловро Кос, Петер Превц, Домен Превц и Тими Зайц. 

Чемпионат мира по полетам на лыжах

Тауплиц – Бад-Миттерндорф, Австрия

Мужчины

Командные соревнования

HS235

1. Словения – 1615,4

2. Австрия – 1588,9

3. Германия – 1549,9

4. Норвегия – 1502,9

5. Япония – 1493,0

6. Швейцария – 1389,3

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