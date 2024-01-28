Чемпионат мира по полетам на лыжах. Сборная Словении выиграла золото в командных соревнованиях, Австрия – 2-я, Германия – 3-я
Словенские прыгуны с трамплина выиграли золото в команде на чемпионате по полетам на лыжах.
За сборную Словении выступали Ловро Кос, Петер Превц, Домен Превц и Тими Зайц.
Чемпионат мира по полетам на лыжах
Тауплиц – Бад-Миттерндорф, Австрия
Мужчины
Командные соревнования
HS235
1. Словения – 1615,4
2. Австрия – 1588,9
3. Германия – 1549,9
4. Норвегия – 1502,9
5. Япония – 1493,0
6. Швейцария – 1389,3