«Турне четырех трамплинов». 4-й этап. Кобаяси, Веллингер, Херль, Крафт, Хайбек выступят в квалификации

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5 января пройдет квалификация 4-го этапа «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS142

Квалификация

Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

42. Филипп Раймунд (Германия)

43. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

44. Ловро Кос (Словения)

45. Тими Зайц (Словения)

46. Петер Превц (Словения)

47. Мануэль Феттнер (Австрия)

48. Штефан Ляйе (Германия)

49. Даниэль Чофениг (Австрия)

50. Грегор Дешванден (Австрия)

51. Михаэль Хайбек (Австрия)

52. Мариус Линдвик (Норвегия)

53. Анже Ланишек (Словения)

54. Карл Гайгер (Германия)

55. Пиус Пашке (Германия)

56. Рею Кобаяси (Япония)

57. Ян Херль (Австрия)

58. Андреас Веллингер (Германия)

59. Штефан Крафт (Австрия)

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

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