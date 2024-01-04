«Турне четырех трамплинов». 4-й этап. Кобаяси, Веллингер, Херль, Крафт, Хайбек выступят в квалификации
5 января пройдет квалификация 4-го этапа «Турне четырех трамплинов».
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
4-й этап
Бишофсхофен, Австрия
HS142
Квалификация
Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
42. Филипп Раймунд (Германия)
43. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)
44. Ловро Кос (Словения)
45. Тими Зайц (Словения)
46. Петер Превц (Словения)
47. Мануэль Феттнер (Австрия)
48. Штефан Ляйе (Германия)
49. Даниэль Чофениг (Австрия)
50. Грегор Дешванден (Австрия)
51. Михаэль Хайбек (Австрия)
52. Мариус Линдвик (Норвегия)
53. Анже Ланишек (Словения)
54. Карл Гайгер (Германия)
55. Пиус Пашке (Германия)
56. Рею Кобаяси (Япония)
57. Ян Херль (Австрия)
58. Андреас Веллингер (Германия)
59. Штефан Крафт (Австрия)