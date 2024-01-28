Дюрхауг о Клэбо: «Король лыжных гонок последних лет вернулся на самый высокий уровень. Мы этого ждали»

Никлас Дюрхауг назвал Йоханнеса Клэбо королем лыжных гонок.

Сегодня Клэбо победил в коньковом масс-старте на этапе Кубка мира в Гомсе. Ранее он выиграл коньковый спринт.

«Король лыжных гонок последних лет вернулся на самый высокий уровень. Мы этого ждали.

Он чувствует себя все лучше и лучше. Перед выходными у него было гораздо более хорошее самочувствие, чем раньше, и это принесло свои плоды.

Это указывает на то, что он действительно вернулся на свое место», – сказал двукратный чемпион мира.

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