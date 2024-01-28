Дюрхауг о Клэбо: «Король лыжных гонок последних лет вернулся на самый высокий уровень. Мы этого ждали»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Никлас Дюрхауг Йоханнес Клэбо Лыжи

Никлас Дюрхауг назвал Йоханнеса Клэбо королем лыжных гонок.

Сегодня Клэбо победил в коньковом масс-старте на этапе Кубка мира в Гомсе. Ранее он выиграл коньковый спринт.

«Король лыжных гонок последних лет вернулся на самый высокий уровень. Мы этого ждали.

Он чувствует себя все лучше и лучше. Перед выходными у него было гораздо более хорошее самочувствие, чем раньше, и это принесло свои плоды.

Это указывает на то, что он действительно вернулся на свое место», – сказал двукратный чемпион мира.

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2 комментария
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ага, ага, просто главного Короля, ваши руководители заднеприводные не пустили на соревы.
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kule wygfra amudsen i super ze nie Klebo
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