Дюрхауг о Клэбо: «Король лыжных гонок последних лет вернулся на самый высокий уровень. Мы этого ждали»
Никлас Дюрхауг назвал Йоханнеса Клэбо королем лыжных гонок.
Сегодня Клэбо победил в коньковом масс-старте на этапе Кубка мира в Гомсе. Ранее он выиграл коньковый спринт.
«Король лыжных гонок последних лет вернулся на самый высокий уровень. Мы этого ждали.
Он чувствует себя все лучше и лучше. Перед выходными у него было гораздо более хорошее самочувствие, чем раньше, и это принесло свои плоды.
Это указывает на то, что он действительно вернулся на свое место», – сказал двукратный чемпион мира.
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