Хайди Венг из-за болезни не выступит на этапе Кубка мира в Гомсе

Норвежская лыжница Хайди Венг пропустит этап Кубка мира в Гомсе.

«Хайди подхватила легкую респираторную инфекцию на Кубке мира в Оберхофе. Она проводит легкие тренировки, но выходные, к сожалению, наступили слишком быстро.

Она сосредоточена на подготовке к этапу в Кэнморе», – сообщил врач сборной Норвегии Уве Фераген.

должна была выступить в масс-старте на 20 км свободным стилем, ее заменит Мария Меллинг.

Соревнования в Гомсе (Швейцария) пройдут с 26 по 28 января.