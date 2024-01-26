Хайди Венг из-за болезни не выступит на этапе Кубка мира в Гомсе

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии жен Хайди Венг Мария Меллинг Лыжи

Норвежская лыжница Хайди Венг пропустит этап Кубка мира в Гомсе.

«Хайди подхватила легкую респираторную инфекцию на Кубке мира в Оберхофе. Она проводит легкие тренировки, но выходные, к сожалению, наступили слишком быстро.

Она сосредоточена на подготовке к этапу в Кэнморе», – сообщил врач сборной Норвегии Уве Фераген.

Хайди Венг должна была выступить в масс-старте на 20 км свободным стилем, ее заменит Мария Меллинг.

Соревнования в Гомсе (Швейцария) пройдут с 26 по 28 января. 

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