«В Норвегии нет команды уровня B. Это уровень E или F, если сравнивать со Швецией». Эксперт NRK Бьорн об отставании норвежек в эстафете
В Норвегии высказались о провальной женской эстафете на Кубке мира по лыжам.
Сегодня норвежки заняли пятое место на этапе в Оберхофе. Они отстали от победившей Швеции на 3 минуты 40,4 секунды.
Изначально планировалось, что на старт выйдут две норвежских команды. Однако Хайди Венг пропустила гонку из-за болезни, и второй состав снялся.
«Прежде всего чувствую, что мне нужно извиниться перед всей Норвегией, которая увидела это. Будь это личная гонка, где я бегу только за себя, я быстро смогла бы оправиться, но здесь понимаю, что испортила гонку еще троим [лыжницам]», – сказала Кристин Фоснес, завершившая первый этап эстафеты с отставанием в 1 минуту 8,3 секунды.
«Прошел год с тех пор, как мы обыгрывали Швецию, но победить их еще раз вполне возможно. Это мотивирует меня сокращать отрыв. Мы не на топ-уровне, нашей женской банде нужно залатать раны», – сказала Тириль Венг.
«Сейчас в Норвегии нет [команды] уровня B. Это уровень E или F, если сравнивать со шведским уровнем A», – отметил эксперт NRK Тургейр Бьорн.
Насчёт Хайди у неё была неплохая карьера получше чем у Хаги, Якобсен, и Харшем. Но она просто хорошая лыжница которых у Норвегии было много.
По сравнению с прошлым годом Остберг пока не допускают, Астрид тоже не участвовала, Тириль выбыла на пол сезона полностью из за болезни. Никто даже не поинтересовался где Лотта Венг например которая на первом этапе могла продержаться с Германией . Я думаю большая работа предстоит тренерам. Есть Бергане с которой надо работать, есть Нора Саннесс, Милла. Думаю норвежцы сборную соберут к домашнему ЧМ.
Другой индикатор тот что уже в Норвегии нет той глубины состава. Хороший индикатор это приглашение на внутренние старты премьеры и другие старты иностранных лыжниц. Если в нулевые лыжница уровня чешки Янатовой попадание в 20ку было бы успехом то в этом году она чуть не за подиум боролась. Я думаю "материала" становиться меньше , но эта проблема не только Норвегии но вообще всех других стран. Похоже только Швеция пока без проблем на высшем уровне в основном из за того что всех своих спринтерш они переучили под под приличных универсалок.У немок тоже видна глубина состава где много талантов молодых.
Якобсен и Йохауг из одного поколения - разница год. А вот Венг и Остберг я бы к ним не причислил - они младше на 4 и 3 года от той же Якобсен соответственно. Конечно, не разительная прям разница, но честно ляпанул так уверенно, потому что был уверен, что Якобсен и Йохауг постарше. Уж больно давно они начинали бегать в главной команде.
Вам следует внимательнее относиться к формулировкам, тем более в сообществе, которое спринтерские успехи рассматривает традиционно как второстепенные по отношению к дистанционным.
А Шистад, которая по-Вашему, является одним из лидеров КМ, кем является?
"Якобсен скорее из поколения Йохауг, давно было дело."
Венг и Осберг из того же поколения. Той же Йохауг сейчас 35.
"Чекалева никогда и близко звездой не была."
В том поколении из россиянок она была лучшей. Я об этом.