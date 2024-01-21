«В Норвегии нет команды уровня B. Это уровень E или F, если сравнивать со Швецией». Эксперт NRK Бьорн об отставании норвежек в эстафете

В Норвегии высказались о провальной женской эстафете на Кубке мира по лыжам.

Сегодня норвежки заняли пятое место на этапе в Оберхофе. Они отстали от победившей Швеции на 3 минуты 40,4 секунды.

Изначально планировалось, что на старт выйдут две норвежских команды. Однако Хайди Венг пропустила гонку из-за болезни, и второй состав снялся.

«Прежде всего чувствую, что мне нужно извиниться перед всей Норвегией, которая увидела это. Будь это личная гонка, где я бегу только за себя, я быстро смогла бы оправиться, но здесь понимаю, что испортила гонку еще троим [лыжницам]», – сказала Кристин Фоснес, завершившая первый этап эстафеты с отставанием в 1 минуту 8,3 секунды.

«Прошел год с тех пор, как мы обыгрывали Швецию, но победить их еще раз вполне возможно. Это мотивирует меня сокращать отрыв. Мы не на топ-уровне, нашей женской банде нужно залатать раны», – сказала Тириль Венг.

«Сейчас в Норвегии нет [команды] уровня B. Это уровень E или F, если сравнивать со шведским уровнем A», – отметил эксперт NRK Тургейр Бьорн.