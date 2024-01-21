«В Норвегии нет команды уровня B. Это уровень E или F, если сравнивать со Швецией». Эксперт NRK Бьорн об отставании норвежек в эстафете

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии жен Тургейр Бьорн Хайди Венг Тириль Венг Кристин Фоснес Лыжи

В Норвегии высказались о провальной женской эстафете на Кубке мира по лыжам.

Сегодня норвежки заняли пятое место на этапе в Оберхофе. Они отстали от победившей Швеции на 3 минуты 40,4 секунды.

Изначально планировалось, что на старт выйдут две норвежских команды. Однако Хайди Венг пропустила гонку из-за болезни, и второй состав снялся. 

«Прежде всего чувствую, что мне нужно извиниться перед всей Норвегией, которая увидела это. Будь это личная гонка, где я бегу только за себя, я быстро смогла бы оправиться, но здесь понимаю, что испортила гонку еще троим [лыжницам]», – сказала Кристин Фоснес, завершившая первый этап эстафеты с отставанием в 1 минуту 8,3 секунды.

«Прошел год с тех пор, как мы обыгрывали Швецию, но победить их еще раз вполне возможно. Это мотивирует меня сокращать отрыв. Мы не на топ-уровне, нашей женской банде нужно залатать раны», – сказала Тириль Венг.

«Сейчас в Норвегии нет [команды] уровня B. Это уровень E или F, если сравнивать со шведским уровнем A», – отметил эксперт NRK Тургейр Бьорн.

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21 комментарий
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О чем это говорит? Только об одном - конспирологические теории о норвежских супердопинговых технологиях - миф. Сошло со сцены талантливое поколение киборгов и выросло таковое в других странах, в том числе в России.
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+3
Ну проиграла она минуту, и что? Когда общее отставание 3.40,там не только в первом этапе дело.
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+2
Ответ ASH11
Это сложный вопрос. В теории, у норвежцев уже была готова смена киборгам: Х.Венг, Осберг, чуть позже Фоссесхолм. Они очень ярко стартовали, а потом внезапно пропали. Выглядит это очень странно, при том что сдавали они по сути в расцвете сил, а Фоссесхолм и не успела даже раскрыться.
Венг и Осберг провели достаточно полноценную карьеру, будучи вторым эшелоном киборгов. Авансы, раздаваемые Фоссесхольм, на мой взгляд, основывались не на её реальных возможностях, а на истории с "каминг-аутом" по приему препаратов "из списка" на более ранних фазах карьеры (с Шистад та же история).
+2
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+2
Ответ ASH11
Венг и Остберг всего 32 и 33 года, а сдали они еще лет 5 назад, то есть в самом расцвете для лыжников. Можно на здоровье сослаться, но все уж как то резко, и не факт, что ожидаемо для норвежцев. По идее, они и должны были тащить в Пекине, а их уже не было. По сути, дыра в составе. За Фоссесхольм не знаю, начинала бодро, где она сейчас - непонятно. Шистад то как раз в лидерах мировых лыж уже.
Что до норвежского второго эшелона и их возраста - в биатлоне Нойнер ушла в 26, по-моему. То, что в России принято уходить с работы "вперед ногами", не означает, что все должны следовать этому примеру.
+2
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+2
Ответ papadok
Можно вспомнить еще Фалла и "вечно четвертую" Якобсен. Это было очень сильное норвежское поколение. Кто помнит, у нас на тот момент суперзвездой была по-моему, Чекалёва.
Фалла была все-таки по сути чистым спринтером, поэтому ее время просто прошло. Якобсен скорее из поколения Йохауг, давно было дело. Чекалева никогда и близко звездой не была.
+1
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+1
Ответ ASH11
Венг и Остберг всего 32 и 33 года, а сдали они еще лет 5 назад, то есть в самом расцвете для лыжников. Можно на здоровье сослаться, но все уж как то резко, и не факт, что ожидаемо для норвежцев. По идее, они и должны были тащить в Пекине, а их уже не было. По сути, дыра в составе. За Фоссесхольм не знаю, начинала бодро, где она сейчас - непонятно. Шистад то как раз в лидерах мировых лыж уже.
А я слыхал, там Диггинс в лидерах :) 22 место Шистад на данный момент в общем зачете - ну да, круто. И не затруднит Вас напомнить, где уж так феерила Фоссесхольм?
+1
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+1
Ответ ASH11
Шистад активно бегает и дистанцию. Когда Фалла бегала, вполне было нормально разделение по специализациям, а сейчас все уровняли, как таковых спринтеров и дистанционщиков больше и нет.
Не слежу вот прям пристально. Можете указать примеры в дистанции, где Шистад себя проявила как лидер?
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Ответ Грюденфельдер
Я думаю Бенте Скари (Мартинсен) , Бьорген и Йохауг приучили за последние 20 лет что женские лыжи в Норвегии непобедимы но это не так. Я беру например 90е где в 3х олимпиадах и 5 чемпионатах мира у них даже подиума кот наплакал не говоря о победах. Хотя сборная приходила аккурат на 2м месте почти во всех гонках. Насчёт Хайди у неё была неплохая карьера получше чем у Хаги, Якобсен, и Харшем. Но она просто хорошая лыжница которых у Норвегии было много. По сравнению с прошлым годом Остберг пока не допускают, Астрид тоже не участвовала, Тириль выбыла на пол сезона полностью из за болезни. Никто даже не поинтересовался где Лотта Венг например которая на первом этапе могла продержаться с Германией . Я думаю большая работа предстоит тренерам. Есть Бергане с которой надо работать, есть Нора Саннесс, Милла. Думаю норвежцы сборную соберут к домашнему ЧМ. Другой индикатор тот что уже в Норвегии нет той глубины состава. Хороший индикатор это приглашение на внутренние старты премьеры и другие старты иностранных лыжниц. Если в нулевые лыжница уровня чешки Янатовой попадание в 20ку было бы успехом то в этом году она чуть не за подиум боролась. Я думаю "материала" становиться меньше , но эта проблема не только Норвегии но вообще всех других стран. Похоже только Швеция пока без проблем на высшем уровне в основном из за того что всех своих спринтерш они переучили под под приличных универсалок.У немок тоже видна глубина состава где много талантов молодых.
Таки и я о том :) шарик повернулся, расклад совсем другой. Жаль, что мы в нем не участвуем.
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Ответ papadok
О чем это говорит? Только об одном - конспирологические теории о норвежских супердопинговых технологиях - миф. Сошло со сцены талантливое поколение киборгов и выросло таковое в других странах, в том числе в России.
Я думаю Бенте Скари (Мартинсен) , Бьорген и Йохауг приучили за последние 20 лет что женские лыжи в Норвегии непобедимы но это не так. Я беру например 90е где в 3х олимпиадах и 5 чемпионатах мира у них даже подиума кот наплакал не говоря о победах. Хотя сборная приходила аккурат на 2м месте почти во всех гонках.
Насчёт Хайди у неё была неплохая карьера получше чем у Хаги, Якобсен, и Харшем. Но она просто хорошая лыжница которых у Норвегии было много.
По сравнению с прошлым годом Остберг пока не допускают, Астрид тоже не участвовала, Тириль выбыла на пол сезона полностью из за болезни. Никто даже не поинтересовался где Лотта Венг например которая на первом этапе могла продержаться с Германией . Я думаю большая работа предстоит тренерам. Есть Бергане с которой надо работать, есть Нора Саннесс, Милла. Думаю норвежцы сборную соберут к домашнему ЧМ.
Другой индикатор тот что уже в Норвегии нет той глубины состава. Хороший индикатор это приглашение на внутренние старты премьеры и другие старты иностранных лыжниц. Если в нулевые лыжница уровня чешки Янатовой попадание в 20ку было бы успехом то в этом году она чуть не за подиум боролась. Я думаю "материала" становиться меньше , но эта проблема не только Норвегии но вообще всех других стран. Похоже только Швеция пока без проблем на высшем уровне в основном из за того что всех своих спринтерш они переучили под под приличных универсалок.У немок тоже видна глубина состава где много талантов молодых.
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Ответ papadok
"Фалла была все-таки по сути чистым спринтером, поэтому ее время просто прошло." А Шистад, которая по-Вашему, является одним из лидеров КМ, кем является? "Якобсен скорее из поколения Йохауг, давно было дело." Венг и Осберг из того же поколения. Той же Йохауг сейчас 35. "Чекалева никогда и близко звездой не была." В том поколении из россиянок она была лучшей. Я об этом.
"Венг и Осберг из того же поколения. Той же Йохауг сейчас 35."
Якобсен и Йохауг из одного поколения - разница год. А вот Венг и Остберг я бы к ним не причислил - они младше на 4 и 3 года от той же Якобсен соответственно. Конечно, не разительная прям разница, но честно ляпанул так уверенно, потому что был уверен, что Якобсен и Йохауг постарше. Уж больно давно они начинали бегать в главной команде.
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Ответ ASH11
Не будем трогать тему биатлона. По Нойнер и Дальмайер тоже ходило всяких легенд. А главное отличие их случая в том, что они сами и на пике ушли. В случае норвежек, никто не ушел, по крайне мере самовольно.
Ну да, легенд. Тему биатлона лучше, и правда,, не трогать, много дерьма всплывет.
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Ответ papadok
"Фалла была все-таки по сути чистым спринтером, поэтому ее время просто прошло." А Шистад, которая по-Вашему, является одним из лидеров КМ, кем является? "Якобсен скорее из поколения Йохауг, давно было дело." Венг и Осберг из того же поколения. Той же Йохауг сейчас 35. "Чекалева никогда и близко звездой не была." В том поколении из россиянок она была лучшей. Я об этом.
Шистад активно бегает и дистанцию. Когда Фалла бегала, вполне было нормально разделение по специализациям, а сейчас все уровняли, как таковых спринтеров и дистанционщиков больше и нет.
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Ответ ASH11
Шистад очевидно один из лидеров спринтерского зачета, я имел в виду.
"Шистад то как раз в лидерах мировых лыж уже."
Вам следует внимательнее относиться к формулировкам, тем более в сообществе, которое спринтерские успехи рассматривает традиционно как второстепенные по отношению к дистанционным.
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Ответ ASH11
Фалла была все-таки по сути чистым спринтером, поэтому ее время просто прошло. Якобсен скорее из поколения Йохауг, давно было дело. Чекалева никогда и близко звездой не была.
"Фалла была все-таки по сути чистым спринтером, поэтому ее время просто прошло."
А Шистад, которая по-Вашему, является одним из лидеров КМ, кем является?
"Якобсен скорее из поколения Йохауг, давно было дело."
Венг и Осберг из того же поколения. Той же Йохауг сейчас 35.
"Чекалева никогда и близко звездой не была."
В том поколении из россиянок она была лучшей. Я об этом.
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Ответ papadok
Что до норвежского второго эшелона и их возраста - в биатлоне Нойнер ушла в 26, по-моему. То, что в России принято уходить с работы "вперед ногами", не означает, что все должны следовать этому примеру.
Не будем трогать тему биатлона. По Нойнер и Дальмайер тоже ходило всяких легенд. А главное отличие их случая в том, что они сами и на пике ушли. В случае норвежек, никто не ушел, по крайне мере самовольно.
0
0
0
Ответ ASH11
Это сложный вопрос. В теории, у норвежцев уже была готова смена киборгам: Х.Венг, Осберг, чуть позже Фоссесхолм. Они очень ярко стартовали, а потом внезапно пропали. Выглядит это очень странно, при том что сдавали они по сути в расцвете сил, а Фоссесхолм и не успела даже раскрыться.
Можно вспомнить еще Фалла и "вечно четвертую" Якобсен. Это было очень сильное норвежское поколение. Кто помнит, у нас на тот момент суперзвездой была по-моему, Чекалёва.
0
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0
Ответ papadok
О чем это говорит? Только об одном - конспирологические теории о норвежских супердопинговых технологиях - миф. Сошло со сцены талантливое поколение киборгов и выросло таковое в других странах, в том числе в России.
Это сложный вопрос. В теории, у норвежцев уже была готова смена киборгам: Х.Венг, Осберг, чуть позже Фоссесхолм. Они очень ярко стартовали, а потом внезапно пропали. Выглядит это очень странно, при том что сдавали они по сути в расцвете сил, а Фоссесхолм и не успела даже раскрыться.
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Ответ Vicing Charlsson
Норвежки заняли условное 5 место, в отсутствии России и США.
Да но если посмотреть это скорее была Норвегия 2 , без всех тех имён.
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