Клэбо, Амундсен, Валнес, Хайди и Тириль Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Гомсе, Шистад пропустит соревнования

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжам в Гомсе.

Соревнования пройдут с 26 по 28 января. Отмечается, что Кристине Ставос Шистад пропустит этап, чтобы провести тренировки.

Сборная Норвегии

Спринт, свободный стиль

Женщины: Ане Стенсет, Юлие Мире, Матильде Мирвол, Мария Меллинг, Кристин Фоснес, Тириль Венг.

Мужчины: Харальд Амундсен, Матс Вильям Йенссен, Пол Гульберг, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Ансгар Эвенсен, Йоханнес Клэбо, Маттис Стенсхаген.

20 км, масс-старт, свободный стиль

Женщины: Матильде Мирвол, Нура Саннесс, Тириль Венг, Маргрете Бергане, Кристин Фоснес, Хайди Венг.

Мужчины: Симен Хегстад Крюгер, Харальд Амундсен, Мартин Левстрем Ниенге, Пол Гульберг, Ивер Тильхейм Андерсен, Ян Томас Йенссен, Йоханнес Клэбо, Маттис Стенсхаген.

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе