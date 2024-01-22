Клэбо, Амундсен, Валнес, Хайди и Тириль Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Гомсе, Шистад пропустит соревнования

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Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжам в Гомсе.

Соревнования пройдут с 26 по 28 января. Отмечается, что Кристине Ставос Шистад пропустит этап, чтобы провести тренировки.

Сборная Норвегии

Спринт, свободный стиль

Женщины: Ане Стенсет, Юлие Мире, Матильде Мирвол, Мария Меллинг, Кристин Фоснес, Тириль Венг.

Мужчины: Харальд Амундсен, Матс Вильям Йенссен, Пол Гульберг, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Ансгар Эвенсен, Йоханнес Клэбо, Маттис Стенсхаген.

20 км, масс-старт, свободный стиль

Женщины: Матильде Мирвол, Нура Саннесс, Тириль Венг, Маргрете Бергане, Кристин Фоснес, Хайди Венг.

Мужчины: Симен Хегстад Крюгер, Харальд Амундсен, Мартин Левстрем Ниенге, Пол Гульберг, Ивер Тильхейм Андерсен, Ян Томас Йенссен, Йоханнес Клэбо, Маттис Стенсхаген.

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе

13 комментариев
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Ну вот, Шистад немного устала. Где все те люди, которые говорили, что наступила эпоха Шистад в спринте?
60 метров подъёма в Гомсе и ей уже страшновато выходить.
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Шистад там бежала в 2018 на молодежном чм занела второе место первой была Лундгрен, третье место у Фриды. Мацокина 12я! Она там в гору бежала быстрей чем Фрида, как конь!!!
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Ответ SkierNSK
Ну вот, Шистад немного устала. Где все те люди, которые говорили, что наступила эпоха Шистад в спринте? 60 метров подъёма в Гомсе и ей уже страшновато выходить.
Да круг как я понял номинальный почти 1600 метров и 60 перепад , тяжеловато ! Хотя нет Шистад готовиться к Спартакиаде 🤣
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Ответ SkierNSK
Ну вот, Шистад немного устала. Где все те люди, которые говорили, что наступила эпоха Шистад в спринте? 60 метров подъёма в Гомсе и ей уже страшновато выходить.
Она в Оберхофе мимо призов пролетела, там тем более натянут.
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Норвежцы убрали Валнеса из числа претендентов на БХГ, не поставили в масс-старт )
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Ответ Vicing Charlsson
СКИСтад пропуская целый ЭКМ проводит тренировки, мечтая обыграть Шведок. В ТДС после спринта с насмешкой сказала "пока Шведки разбираются с судьями, пойду-ка я потренируюсь". Целых 2 недели тренировались ради одного спринта и в итоге осталась 4ой в Оберхофе. Теперь видимо будет тренироваться ради одного спринта в Драммене.
Посмотрим поедет ли в Северную Америку, а потом да Лахти, Драммен и Фалун.
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Ответ Грюденфельдер
Посмотрим поедет ли в Северную Америку, а потом да Лахти, Драммен и Фалун.
Если в Северной Америке будут спринты, может и поедет.
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Ответ Vicing Charlsson
Если в Северной Америке будут спринты, может и поедет.
Будет три спринта!!!
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Ответ Сергей Котов
Будет три спринта!!!
О, так много.
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