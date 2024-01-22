Клэбо, Амундсен, Валнес, Хайди и Тириль Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Гомсе, Шистад пропустит соревнования
Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжам в Гомсе.
Соревнования пройдут с 26 по 28 января. Отмечается, что Кристине Ставос Шистад пропустит этап, чтобы провести тренировки.
Сборная Норвегии
Спринт, свободный стиль
Женщины: Ане Стенсет, Юлие Мире, Матильде Мирвол, Мария Меллинг, Кристин Фоснес, Тириль Венг.
Мужчины: Харальд Амундсен, Матс Вильям Йенссен, Пол Гульберг, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Ансгар Эвенсен, Йоханнес Клэбо, Маттис Стенсхаген.
20 км, масс-старт, свободный стиль
Женщины: Матильде Мирвол, Нура Саннесс, Тириль Венг, Маргрете Бергане, Кристин Фоснес, Хайди Венг.
Мужчины: Симен Хегстад Крюгер, Харальд Амундсен, Мартин Левстрем Ниенге, Пол Гульберг, Ивер Тильхейм Андерсен, Ян Томас Йенссен, Йоханнес Клэбо, Маттис Стенсхаген.
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе
60 метров подъёма в Гомсе и ей уже страшновато выходить.