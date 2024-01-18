Директор по коммуникациям МОК о решении ИИХФ по Израилю: «Не должно быть дискредитации, которая нарушала бы принципы Олимпийской хартии»

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс высказался о решении ИИХФ по Израилю.

10 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила сборную Израиля от участия в своих турнирах. Вчера стало известно, что Международная федерация хоккея разрешила молодежной команде страны принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.

«МОК известно об этой ситуации и решении .

Наша позиция предельно ясна – не должно быть никакой дискредитации, которая нарушала бы принципы Олимпийской хартии», – сказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.