Елена Вяльбе: «Я претензий к президенту FIS не имею, мы прекрасно понимаем, что они несамостоятельные и не могут принять решение вразрез с другими»

Елена Вяльбе назвала чиновников FIS несамостоятельными людьми.

На данный момент российские спортсмены не допускаются до турниров Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Я никаких претензий к президенту FIS (Йохану Элиашу) не имею, у нас есть контакт с людьми, и мы прекрасно понимаем, что они несамостоятельные и не могут принять решение, которое бы шло вразрез с другими.

Кроме того, он единолично решения не принимает – в стане совета FIS больше наших врагов, нежели друзей. Вообще, мое глубокое убеждение в том, что всегда и со всеми нужно уметь работать, с хорошими и с плохими», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Глава ФЛГР также отметила, что в будущем не видит преград для возобновления диалога с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

«А почему нет? Пройдет время, причем неважно, останется Байден (президент США) или придет Трамп – они оба одинаковые: для меня что один, что второй – оба ненавидят нас и завидуют. И что? С ними не надо работать?

Надо уметь контактировать со всеми и искать возможности. Единственное, не надо стучаться в закрытые двери и чего-то просить, нужно быть самодостаточными людьми», – добавила Вяльбе.