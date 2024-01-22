Елена Вяльбе: «Я претензий к президенту FIS не имею, мы прекрасно понимаем, что они несамостоятельные и не могут принять решение вразрез с другими»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК ФЛГР FIS Елена Вяльбе Томас Бах Политика Дональд Трамп Джо Байден Йохан Элиаш Лыжи

Елена Вяльбе назвала чиновников FIS несамостоятельными людьми.

На данный момент российские спортсмены не допускаются до турниров Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Я никаких претензий к президенту FIS (Йохану Элиашу) не имею, у нас есть контакт с людьми, и мы прекрасно понимаем, что они несамостоятельные и не могут принять решение, которое бы шло вразрез с другими.

Кроме того, он единолично решения не принимает – в стане совета FIS больше наших врагов, нежели друзей. Вообще, мое глубокое убеждение в том, что всегда и со всеми нужно уметь работать, с хорошими и с плохими», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Глава ФЛГР также отметила, что в будущем не видит преград для возобновления диалога с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

«А почему нет? Пройдет время, причем неважно, останется Байден (президент США) или придет Трамп – они оба одинаковые: для меня что один, что второй – оба ненавидят нас и завидуют. И что? С ними не надо работать?

Надо уметь контактировать со всеми и искать возможности. Единственное, не надо стучаться в закрытые двери и чего-то просить, нужно быть самодостаточными людьми», – добавила Вяльбе.

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13 комментариев
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Как же здорово, что у нас Вяльбе самостоятельная. Вот любит президента искренне и самозабвенно, делает все, чтобы ему угодить и предугадать его мнение, но САМА!
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А в чем Байден и Трамп завидуют?
Обама чистоте подъездов завидовал, а эти?
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А в России разве спортивные федерации самостоятельные, как и их президенты? Вроде из бюджета государственного кормятся. О чём она вообще вещает?

По классике: "Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют!"
Вяльбе решила проявить оригинальность и переиначить на "она нас ненавидят и завидуют". С такими деструктивными персонажами, конечно, сложно иметь нормальное государство, спорт и общество, когда кругом видят предателей и врагов.
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вот как заговорила сверх самостоятельная Елена Валерьевна
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Ненавидят да , а вот завидуют то чему? Нашим щам -лаптям и дорогам видимо.
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Спортс теряет хватку: ни Байдена, ни Трампа в заголовке
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Про зависть вообще рассмеялся) А когда-то казалась умнее)
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Что у неё в голове? Такой бред несёт, аж уши вянут.
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Бидон и Трамп - кто кого перезавидует, а?
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