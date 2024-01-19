Хагстрем о том, что ее не включили в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Оберхофе: «Я зла из-за этого отбора»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Швеции жен Йоханна Хагстрем Андерс Бистрем Лыжи

Шведская лыжница Йоханна Хагстрем недовольна непопаданием на Кубок мира.

На этой неделе спортсменка выступает на Кубке Швеции в Фалуне.

«Я бы предпочла поехать на Кубок мира. Таков был мой основной план. Я зла из-за этого отбора», – сказала Хагстрем.

Директор сборной Андерс Бистрем объяснил, почему Хагстрем не включили в состав на этап в Оберхофе.

«У нас всего шесть мест [в спринте]. И все шесть включенных в состав спортсменок были в финалах на Кубке мира этой зимой. Йоханна тоже – но не в классике», – сказал Бистрем.

«Классический спринт – это то, что на самом деле подходит мне больше всего. Поэтому я думаю, что аргументация довольно плохая

Этой зимой у меня не было хороших результатов в классических спринтах. Но я пробежала только один – в Руке – а потом заразилась ковидом», – добавила Хагстрем.

Лыжница надеется отобраться на этап Кубка мира в швейцарском Гомсе, где пройдет коньковый спринт.

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1 комментарий
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Какая потрясающая конкуренция у шведских девочек!
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