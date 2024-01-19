Хагстрем о том, что ее не включили в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Оберхофе: «Я зла из-за этого отбора»

Шведская лыжница Йоханна Хагстрем недовольна непопаданием на Кубок мира.

На этой неделе спортсменка выступает на Кубке Швеции в Фалуне.

«Я бы предпочла поехать на мира. Таков был мой основной план. Я зла из-за этого отбора», – сказала .

Директор сборной Андерс Бистрем объяснил, почему Хагстрем не включили в состав на этап в Оберхофе.

«У нас всего шесть мест [в спринте]. И все шесть включенных в состав спортсменок были в финалах на Кубке мира этой зимой. Йоханна тоже – но не в классике», – сказал Бистрем.

«Классический спринт – это то, что на самом деле подходит мне больше всего. Поэтому я думаю, что аргументация довольно плохая

Этой зимой у меня не было хороших результатов в классических спринтах. Но я пробежала только один – в Руке – а потом заразилась ковидом», – добавила Хагстрем.

Лыжница надеется отобраться на этап Кубка мира в швейцарском Гомсе, где пройдет коньковый спринт.