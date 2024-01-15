Коростелев о «Слове пацана»: «Когда был хайп – шутки про чушпанов, скорлупу и тому подобное в команде летали только так! Но я сериал не смотрел, мне тема не близка»

Лыжник Савелий Коростелев заявил, что ему не близка тема сериала «Слово пацана».

– Сериал «Слово пацана» как-то сказался на сборной и на тебе лично? «Седая ночь» в плейлисте появилась?

– Само собой, когда был хайп, шутки про чушпанов, скорлупу и тому подобное в команде летали только так! Но я сериал не смотрел, мне эта тема не близка.

Я бы не стал кого-то называть Кощеем, да и «Седая ночь» не врезается в уши. Я больше по той музыке, которая мне нравится, – ответил 20-летний российский лыжник.