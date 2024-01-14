Савелий Коростелев: «Большунова у нас вряд ли кто-то может задушить темпом. Только высиживать и рассчитывать на спринтерские разборки или случайности»

Савелий Коростелев оценил выступление в скиатлоне на Кубке России в Казани.

— Со вторым место можно поздравить, или все равно обидно?

— Да, конечно, можно. Не золото, но все равно. У Саши (Большунова) еще никто не выигрывал. Я — первый среди людей.

— Было ощущение, что сегодня был шанс обыграть .

— На самом деле, такие мысли были. Каким бы сильным ты ни был, никто не застрахован от каких-то случайностей. Кто-то мог упасть, палку Саши задеть... Я бы на его месте не стал оттягивать до последнего. Да, это зрелищно, мы все понимаем, что у него сил больше, чем у нас, но так оттягивать в долгую — опасно.

— Какая тактика лучше в борьбе с Большуновым?

— Сашу у нас вряд ли кто-то может задушить темпом. Только высиживать и рассчитывать на какие-то спринтерские разборки или те же случайности.

— Вы знаете трассу и наверняка понимали, где именно Большунов пойдет в отрыв. Как его можно поймать?

— Ловить, ловить и еще раз ловить. Может, стоит первым дергаться, чтобы на финише с ним разбираться. Тут дело тактики, надо думать. Это все с опытом накатывается, – сказал Коростелев.

— Победа над Большуновым может казаться круче, чем успех на юниорском чемпионате мира?

— Все-таки победа на юниорском чемпионате мира дает детский легкий статус. Это не взрослый ЧМ и не победа на этапе Кубка мира и, тем более, не Олимпийские игры. Но это дает какие-никакие регалии.

Победа над Сашей — больше для своего личного удовлетворения, что я могу с ним бороться. Все равно есть, куда расти дальше. Думаю, что успех на юниорском ЧМ будет пока поприоритетнее, – цитирует «СЭ».