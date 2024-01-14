Елена Вяльбе: «У всех остальных ребят есть шанс учиться у Большунова. Они должны благодарить бога за то, что они сейчас рядом с ним»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Александр Большунов Спорт-Экспресс Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о соперничестве Большунова и других российских лыжников.

Сегодня Большунов победил в скиатлоне на Кубке России в Казани. Это его 15-я победа подряд. 

— Сегодня была одна из самых конкурентных гонок у мужчин, по крайней мере, до какого-то момента оставалось ощущение, что Большунов может проиграть. Вы с этим согласны?

— Так часто, как сегодня, Саша еще на свой пульс не смотрел. 140? Значит, надо немного прибавить. Он, безусловно, играл в кошки-мышки, тяжелая трасса, абсолютно тупое скольжение, плюс такой мороз, лишний раз надышаться не хотелось, он понимал, что ему будет достаточно одного подъема, чтобы убежать.

— Как его ловить в таком случае? Вроде бы все знают, что будет делать Большунов, но ничего сделать с этим не могут.

— Вы уверены, что все знают, когда именно он будет убегать? Когда-то он уходит рано, когда-то — на предпоследнем подъеме, как сегодня. У всех остальных ребят есть шанс учиться. Когда ты видишь этого соперника рядом с собой, лучшего в мире... Думаю, они должны благодарить бога за то, что они сейчас рядом с Большуновым.

— Есть мнение что некоторые сборники просто боятся соперничать с Александром, разве нет?

— Нет, вы что, не думайте так. Даже не думайте об этом. Просто каждый, к сожалению, может на то, что он сегодня может, вот и все. Кто конкретно боится Большунова, скажите? Глупые вопросы, – сказала Вяльбе

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3 комментария
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Вяльбе лучше спросить "Какие лыжные базы построила?" "Что у нас со спортивными школами?" Что с материально техническим обеспечением этих школ? и. т. д
Мне кажется она не Лыжной Федерацией руководит а гл. тренером работает и ещё комментаром устроилась!
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"Просто каждый, к сожалению, может на то, что он сегодня может, вот и все“
что-то в стиле Кличко в исполнении Вяльбе.
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